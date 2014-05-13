'TİB'deki kozmik bilgiler kimin eline geçti?'

TİB Başkanı Ahmet Cemalettin Çelik ve daire başkanları hakkında suç duyurusunda bulunulduğu iddiaları üzerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu konuyu Meclis gündemine taşıyarak, "Suç duyurusunun hangi gerekçeler ve konular hakkında yapıldığı da kamuoyu tarafından bilinmelidir" dedi.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası, yargı, emniyet ve MİT'te görevden almalara başlayan hükümet, izleme ve dinlemelerin beyni olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda da yönetimi değiştirmişti. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına MİT kökenli olduğu öne sürülen Ahmet Cemalettin Çelik atanmıştı. Çelik hakkında yapılan suç duyurusu ise dikkatleri yeniden TİB'e çekti. TİB'de çalışan bir uzmanın yaptığı suç duyurusundaki iddialara göre, Çelik'in göreve geldikten sonra TİB’de çok sayıda usulsüzlüğe imza attığı ve personel üzerinde büyük bir baskı kurduğu, karşı çıkanları da tasfiye ettiği öne sürüldü.

'Suç duyurusunun gereği yapıldı mı?'

Suç duyurusunun ardından hangi işlemlerin yapıldığının kamuoyu tarafından merak edildiğini belirten CHP'li Tanrıkulu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'a soru önergesi vererek, iddiaların doğru olup olmadığının açıklanmasını ve doğru ise hangi yasal işlemlerin uygulandığının ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tanrıkulu, "suç duyurusunun hangi gerekçeler ve konular hakkında yapıldığı da kamuoyu tarafından bilinmelidir" diyerek, bu soruya da yanıt istediğinin altını çizdi.

'TİB'e giren çıkan belli değil mi?'

Tanrıkulu, "TİB Bilgi Sistemleri Dairesinde bulunan koordinatörlüklerde yapılan çalışmalara Başkanlık personeli olmayan kişiler eşlik etmiş midir? TİB’e, personel harici kişilerin mesai saatleri dışında giriş-çıkış yaptığı iddiası doğru mudur? " sorularının da açıklığa kavuşması gerektiğini vurguladı.

Tanrıkulu, "Bu iddialar doğru ise, personel harici kişilerin mesai saatleri dışında giriş-çıkış yapmasına göz yumanlar hakkında yasal işlem başlatılmış olması gerekir. Bu yapıldı mı?, bunun da öğrenilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'Kozmik bilgiler kimin eline geçti?'

Tanrıkulu, TİB bünyesindeki Kozmik bilgilere kimlerin, nasıl ve hangi amaçla ulaştığının da bilinmesi gerektiğinin belirterek, "TİB’deki kozmik bilgilere yetkisiz erişim sağlandığı iddiaları doğru mudur? TİB’de bulunan kayıtlardan 17 Aralık tarihinden sonraki kayıtların silindiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise, kayıtları kim ya da kimler hangi gerekçe ile kimin talimatıyla silmiştir?" sorularına da cevap verilmesi gerektiğini anlattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı, "Sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır? derhal açıklanmasını bekliyoruz!" dedi.

"Başbakan ile oğlunun 'sıfırlama' konuşması da silindi mi?"

Tanrıkulu, daha önce de "sıfırlama görüşmesi" olarak bilinen ve Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında 17 ve 18 Aralık tarihlerinde geçtiği öne sürülen görüşmelere ilişkin telefon kayıtlarının TİB tarafından sistemlerden silindiği iddiasını gündeme getirdiğini hatırlattı. "Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevaplaması istemiyle verdiğim yazılı soru önergesine de hala yanıt gelmedi. Bu iddiaların doğru olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerekiyor" dedi.