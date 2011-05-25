TİB Başkanı: Devlet filtrelemenin içeriğini belirlememeli

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Şimşek, "açıkçası bu konuda kanuni düzenlemeler dikkate alınır da ben türkiye'de avrupa'daki gibi bu işleri üstlenecek aile ve çoccukların korunamskı için filtreleme programını organize edecek stklar olursa ben tib''in bu işten çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. elbette devlet tarafından yapılmamalı, toplum kendisi yapabilmeli ama türkiye'de böyle bir durum yok" dedi.Şimşek, internette santaj kaseti yayınlanan MHP'li milletvekili adayı Mehmet Ekici'nin avukatının Devlet Bakanı Hayati Yazıcı adına sahte mail attığı iddia edilen şahsın kısa zamanda saptanabilmesine işaret ederek TİB'in yayınlarına müdahalede geçiktiği eleştirisine de cevap verdi.Buradaki fark, dönüşü olup da şahsın yakalandığı konu, aslında tam da İletişim Başkanlığı'nın savunduğu bir durum youtbe'un kapatılmasına neden olan konunun özü burada yatıyor. Biz ısrarla büyük paylaşım sitelerinin, çocuklarımızın dikkatli kullanması gerektiğini söylediğimiz sitelerin türkiye'de ofis açmalarını istiyoruz çünkü böyle bir mağduriyet söz konusu olduğu zaman türk ceza kanununa göre suç teşkile den suç bulunduğu zaman internete kimin koyduğunu bulmak için videoyu koyan şansın ip adresini bulmak mümkün ve ip adresi iletişim başkanlığına sorulduğunda döşün yapmak mümkün sayın devlet bakanının kullanıdğı sitenin türkiye7de iritbat ofisi var, twitter gibi sitelerin maalesef ısrar etmemize rağmen, youtube'un türkiye'de irtibat ofisi var, olsaydı muhatap olacaklardı.Selin Ongun'un görüntülerin hala youtube'daki mevcut olduğuna işaret etmesi üzerine şimşek "youtube yetkililerinin olaya bakış tarzı var. Youtube yetkilileri bu görüntülerin kendi prensipleri çerçevesinde kaldırılmasına gerek olmadığını düşünerek kaldırmadı. Arkadaşlarımız sabah itibariyle tekrar görüntülere baktılar internetin mantığında şu anda erişimini engellediğnizi herhangi bir görüntü başka bir yer sağlayıcı sitede beş dakika sonra yerine yeniden konululyor bunu engelleyecek mekanizma yok. Bu görüntüler ilk kez farklıülkücülük.com adresinden verilirken bir l ifadesiyle farklı bir sitede tekrar yayınlandı biz engellediğimiz için, bu sefer başına 1 getirdi, sonuna nokta koyup başına başka rakam koyup yeniden koyabilir, bu görüntüleri yayınlamak isteyen biri için bunu yüzde yüz engellemek mümkün değil" cevabını verdi.İnternetteki müstehcen yayınların engellenmesi konusundaysa Şimşek ile Ongun arasında şu diyalog geçti.- Katalog suçlar kapsamındaki müstehcenlik tartışma yaratıyor, çünkü müstehcenliğin üzerinde uzlaşmaya varılmış bir tanımı yok. Bir foto kimine göre müstehcen kimine göre erotik kimine göre pornografik görülebiliyor. İdarenin, yani sizin TİB'in esas aldığı yargıtay’ın bile müstehcenlik konusunda farklı kararları var. Siz müstehcenlik çerçevesini nasıl çiziyorsunuz?- biz müstehcenlikten pornoyu anlıyoruz.- porno cinsel ilişki olmasını mı kastediyorsunuz?- 2007 yılının 11. ayında şu şekilde eleştiriler aldık, dediler ki yarın herhangi bir gazete, internet ortamındaki bir gazetede bikinili bayanla ilgili erişim engelleme yapılacak dendi. Biz "bekleyin, uygumayı görün, sonra eleştirin" dedik. bu anlamda şu sitenin neresi porno ya da müstehcen gibi tartışmaya rastlamadık."