TİB, 3 gün boyunca neden seyirci, kaldı?

T24 - Müstehcen gerekçesiyle sayısız siteyi kapayan TİB, MHP’de şok etkisi yapan görüntüler için 3 gündür harekete geçmedi. Ancak dün akşam görüntünün kaynağı sitede, videolar kaldırıldı



İnternet sitelerini en çok müstehcenlik nedeniyle engelleyen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 22 Ağustos’ta filtreli internet dönemine girilmesine neden olacak kararını bile müstehcenlik ve çocukların cinsel istismarı suçlarının işlenmesini engelleme amacıyla açıklayan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), tam 3 gündür MHP’yi sarsan seks kasetleriyle ilgili harekete geçmedi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Birçok internet sitesine yayılan görüntülere, yayınlandığı ilk siteden, dün geç saatlere kadar ulaşıldı. İlerleyen saatlerde ise siteye yine girilebildi ancak görüntü linklerine erişimin kaldırılmış olduğu görüldü. Buna karşılık, MHP’lilerle ilgili yazılar ve ilişkiye girdikleri kızlarla çekilmiş fotoğrafları sitede aynı şekilde yer aldı.



3 gündür bu siteden kayıtları alan yüzlerce site de görüntüleri dün akşam saatlerine kadar yayınladı. Ancak müstehcenlik suçunun işlendiği durumlarda hem yurtiçi hem de yurtdışından yayın yapan tüm siteleri doğrudan engelleme yetkisi bulunan, bugüne kadar uyguladığı engelleme kararlarının yüzde 60’tan fazlasının gerekçesi müstehcenlik olan TİB, son derece müstehcen görüntülerin bulunduğu site için engelleme kararı almaya gerek görmedi.





Kanunda tek tek sıralandı



İnternet Yoluyla İşlenen Suçların Önlenmesi Hakkında Kanun’da, internet sitelerinin hangi nedenlerle engellenebileceği tek tek sıralanıyor. Kanunun 8. maddesinde, şu suçlar işlendiğinde siteye erişimin engellenebileceği belirtiliyor: İntihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.



Kanuna göre, bu suçların işlendiği siteleri engelleme yetkisi mahkemelerde bulunuyor. Savcılar da gecikmesinde sakınca bulunulan hallerde, sonradan hâkim onayına sunmak şartıyla engelleme kararı verebiliyor. Aynı maddenin 4. fıkrası ise TİB’e özel yetkiler veriyor. Fıkraya göre TİB, bu suçların işlendiği sitelerin yurtdışından yayın yapıyor olması halinde, idari bir karar alarak, resen site için engelleme kararı verebiliyor. Müstehcenlik ve çocukların cinsel istismarı suçları sözkonusu olduğunda ise site yurtiçinden yayın yapıyor olsa bile TİB’in, resen, idari karar alarak siteyi engelleme hakkı bulunuyor.



TİB’in yetkilerini gösteren yönetmeliğin 14. maddesinde de kanundaki ifadeler tekrarlanıyor. Yönetmelikte, kanundan farklı olarak, TİB tarafından engellenen sitenin yurtiçinden yayın yaptığı hallerde, engelleme kararının 24 saat içinde hakim onayına sunulmasının zorunlu olduğu da belirtiliyor. Buna göre, TİB, hem yasa hem yönetmelikte, müstehcenlik söz konusu olduğunda sınırsız biçimde yetkilendirilmiş durumda.



İnternet Yayıncıları Derneği verilerine göre 16 Eylül 2010 itibarıyla Türkiye’de 7223 siteye erişim engellendi. Sansür kararlarında en önemli gerekçeyi müstehcenlik oluşturdu. TİB İnternet Daire Başkanı Osman Nihat Şen ise bugüne kadar kaldırılan içerik sayısını 61 bin 674 olarak açıklarken, bunlardan 27 bin 315’inin “müstehcenlik” kapsamında olduğunu kaydetti. BTK Başkanı Tayfun Acarer erişim engellemelerin % 51’inin müstehcenlik, % 44’ünün çocukların cinsel istismarı nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.





Kayıtlara kayıtsız



Tepki çeken her engelleme kararından sonra müstehcenlik ve çocukların cinsel istismarı suçlarına atıf yapan TİB, son görüntülere kayıtsız kaldı. MHP’deki ilk dalga kaset depreminin mağdurları, eski MHP Genel Başkan yardımcıları Recai Yıldırım ve Metin Çobanoğlu, görüntülerin yayınladığı gün olan 27 Nisan’da mahkemeye başvurmuş, mahkeme de görüntülerin yayınlandığı tüm siteler için engelleme kararı vermişti. TİB, bu kararı uygularken, engellenen siteden görüntüleri alan internet sitelerindeki görüntüleri de kaldırttı.



Ancak ikinci dalga mağdurları o kadar şanslı değildi. Çünkü, görüntüler cumartesi siteye yüklendi. MHP’nin aday gösterdiği MHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Didinmez ile eski İl Başkanı İhsan Barutçu, haftasonu olması nedeniyle mahkemeden karar çıkartamadı. TİB de görüntülerin yayınlandığı 7 Mayıs’tan dün akşam saatlerine kadar geçen sürede harekete geçmedi.Görüntülerin yayınlandığı siteye, dün geç saatlere kadar girilip görüntüler izlendi. Akşam saatlerinde siteye girilebildi ancak görüntü linklerine erişimin kaldırılmış olduğu görüldü. Buna karşılık, MHP’lilerle ilgili yazılar ve ilişkiye girdikleri kızlarla çekilmiş fotoğrafları sitede aynı şekilde yer aldı. 3 gündür bu siteden kayıtları alan yüzlerce site görüntüleri dün akşam saatlerine kadar yayınladı. Aynı saatlerde TİB, yetkisini kullanmadı.





