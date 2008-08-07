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Spor

Tiananmen'de asayiş berkemal!

Olaylı bir dünya turu yapan Olimpiyat meşalesi açılış için Pekin’e geldi. Tarihi Tiananmen Meydanı’nda göstericilere göz açtırılmadı.

07 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-


Olaylı bir dünya turu yapan Olimpiyat meşalesi açılış için Pekin’e geldi. Tarihi Tiananmen Meydanı’nda göstericilere göz açtırılmadı. İki Britanyalı ve iki ABD’li ‘özgür Tibet’çi tutuklandı. Çinli yetkililer tören için ‘Mao bugün burada olsa çok mutlu olurdu’ dedi

Olimpiyat meşalesi dün binlerce Çinlinin katıldığı bir törenle Tiananmen Meydanı’nda sergilendi. Olaylı dünya turunda defalarca söndürülmeye çalışılan meşaleye bu kez yanaşabilen olmadı. Çin güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleriyle protestoları önlerken ‘Haydi Olimpiyat, haydi Pekin’ nidaları arasına karışan iki Britanyalı, iki ABD’li Tibet yanlısı yaka paça göz altına alındı.

Törenin Tiananmen’de olması ayrıca bir anlamlıydı. Pekin’in kalbi olan bu meydan daha uzun yıllar 1989’da yaşananlarla hatırlanacak olsa da NBA yıldızı Yao Ming gibi isimler ülkelerinin imajını düzeltmeye çalışıyor. Houston Rockets’li oyuncu ‘Çin’i Seviyorum’ tişörtleri giyen çocukların, bayrak sallayan ve pom-pom (küçük el davulu) çalan işçilerin arasından yürüdü. Organizasyon komitesi oyunları olumlu bir reklama dönüştürme çabasında. Bir yetkilinin sözleri durumu özetler nitelikte: “Sadece bir sportif olayda değiliz. Çin’in görünüşü çok önemli. Başkan Mao bugün burada olsa çok mutlu olurdu!”

Dalai Lama: Başarılar dilerim

Çinli liderlerin korkulu rüyası Dalai Lama ise protestodan uzak tavrını sürdürüyor. Sürgündeki ruhani lider, Kuzey Hindistan’dan yolladığı mesajda “Bu Çin halkı için gurur duyulacak bir an. Dualarım ve iyi dileklerim bu organizasyonun başarılı olması için” ifadelerini kullandı.

Bu arada katılımcı ülkelere, yiyecek ve içeceklerin temizliği konusunda garanti verildi. Yiyecek, içecek ve havanın temizliğinin 400’den fazla halk sağlığı yetkilisi tarafından denetlendiği, mutfaklarda gözetleme sistemleri oluşturulduğu ve 100 binden fazla aşçının oyunlar öncesi zorunlu olarak gıda temizliği eğitimi aldığı açıklandı.

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