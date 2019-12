THY’yi Kevin Costner tanıtacak

Türk Hava Yolları (THY), filosuna aldığı Boeing 777-300 ER tipi yeni uzun menzilli uçaklarını İstanbul Atatürk Havalimanı’nda tanıttı. THY’nin uçaklarında vermeye başlayacağı first class hizmetinin tanıtım reklamında rol alması için ünlü aktör Kevin Costner’e öneri götürüldü.



Hintli Jet Airways’den ekipleriyle birlikte kiralanan uçaklara ’Akdeniz’ ve ’Karadeniz’ isimleri verildi. Yeni uçaklarla ilk seferler 29 Aralık gecesi Singapur ve Hong Kong’a yapılacak. THY, bu uçaklarla 1990’larda uyguladığı ancak sonrasında yeterli talep olmadığı için kaldırdığı first class hizmetine geri dönüyor. Toplam 312 yolcu kapasiteli uçaklarda 274 ekonomi, 30 business ve 8 first class koltuğu bulunuyor.



Uzun uçuşta kullanılacak



Yeni sipariş verilecek yolcu uçaklarını teslimatına kadar geçecek 2.5 yıllık sürede kiralanan Boeing 777-300ER tipi yolcu uçakları, doluluğun yüksek olduğu Singapur, Hong Kong, Tokyo, New York gibi hatlarda kullanılacak. THY Genel Müdürü Temel Kotil, "THY, 777 uçaklarıyla bir üst sınıfa terfi etti" dedi. Amaçlarının alım çalışmalarının sürdüğü 105 uçaklık sipariş öncesinde boşluğu kapatmak ve kriz fırsatlarından yararlanmak olduğunu belirten THY Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin, "Bu uçaklar çok uygun kiralama şartları ile filomuza katıldı. Üçüncü uçağımıza Ege adı vereceğiz" dedi. Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, bundan sonraki adımının dünyanın en büyük yolcu uçağı olan 555 koltuklu Airbus A380 olduğunu söyledi.



First class uçmak isteyen bakan parasını ödeyecek



Türk Hava Yolları’nda (THY) first class bilet ücretleri Singapur için 5 bin 744 Euro, Hong Kong için 5 bin 682 Euro, Londra hattında da 2 bin 534 Euro’dan satılıyor. Gidiş-dönüş bilet ücret fiyatlarına vergiler dahil değil. THY Yönetim Kurulu kararına göre first class’a ücretsiz up-grade yani ücretsiz yükseltme sadece Cumhurbaşkanı ve Başbakan için gerçekleştirilecek. Bakan, milletvekilleri ücretsiz first’te uçamayacak. Toplam 14 bin 685 kilometre menzile sahip Boeing 777-300ER’ler, İstanbul’dan duraksız Los Angeles’a uçabiliyor. Çift motorlu uçağın toplam kalkış ağırlığı 351 bin 534 kilogram.



Kevin Costner tanıtacak



THY’nin uçaklarında vermeye başlayacağı first class hizmetinin tanıtım reklamında rol alması için ünlü aktör Kevin Costner’e öneri götürüldü. THY adına 53 yaşındaki ünlü aktörle görüşmelere başlandı.



Yolcu evden limuzinle alınacak uçakta pijama giyip uyuyacak



First class yolcuları evden limuzinle alınacak. Havalimanında ayrı kontuardan işlemlerini yapacak.



Yolcu, uçuş öncesinde özel salonda ağırlanacak. Uçağa golf araçları ile götürülecek.



Uçaktaki 8 first koltuğu 180 derece yatarak, 215 santimetrelik yatak haline gelebiliyor.



Yolcular için özel yastık, battaniye, pijama hazırlayan THY, first müşterilerine özel yapım siyah deri terlik veriliyor.



Uçaktaki çay ikramında, askı tepsi ile ince belli cam bardak kullanılacak. Yolcu istediği zaman yemeğini yiyebilecek.