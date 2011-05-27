-THY'YE SELANİK'TE ÇİÇEKLERLE KARŞILAMA SELANİK (A.A) - 27.05.2011 - THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, ''Haftada 4 sefer yapacağımız İstanbul-Selanik uçuşları, Ege'nin iki yakasını birbirine daha da yakınlaştıracaktır'' dedi. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Selanik'e ilk seferi gerçekleştiren ''TK 1881'' sefer sayılı uçağın aralarında Topçu, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, THY yöneticileri ve gazetecilerin de yer aldığı yolcuları, Selanik Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. THY'nin 10 yıl aradan sonra İstanbul-Selanik seferlerine başlamasıyla ilgili Selanik Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Topçu, Selanik'in Türkiye ile derin tarihi bağları olan bir şehir olduğunu ifade etti. Topçu, Selanik'in Osmanlı'nın son döneminde oynağı rol ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal'in doğduğu şehir olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığını vurguladı. Türkiye ile Yunanistan arasında son yıllarda siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştiğine işaret eden Topçu, bu gelişmeler ışığında THY'nin Yunanistan'ın ikinci büyük şehri Selanik'e uçma kararı aldığını söyledi. Topçu, ''Haftada 4 sefer yapacağımız İstanbul-Selanik uçuşları, Ege'nin iki yakasını birbirine daha da yakınlaştıracaktır'' dedi. Selanik'te birçok akrabalık ilişki bulunan Türk vatandaşlarının olduğunu anımsatan Topçu, bu seferlerin başlamasıyla Selanik'i THY'nin diğer tüm uçuşlarıyla entegre edeceğini de söyledi. Topçu, THY'nin bu hatta yılda 10 bin yolcu taşımayı hedeflediğini belirtti. THY'nin İstanbul-Selanik seferleri, Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada karşılıklı 4 kez yapılacak.