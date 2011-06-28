-THY'YE GREV ENGELİ İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) ile İşçi Sendikaları Federasyonunun (GSEE) çağrısıyla bugün başlayan grev nedeniyle, THY ve Olympic Havayollarının Atina seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Yunanistan'daki 48 saatlik genel grev ve Atina Havalimanı'ndaki hava trafik kontrolörlerinin greve iştirak etmesi sonucu, uçuşlar olumsuz etkilendi. Bu nedenle Türk Hava Yollarının (THY) TK 1845 ve TK 1849 İstanbul-Atina uçak seferleri ile TK 1846 ve TK 1850 Atina-İstanbul uçak seferleri iptal edildi. Bu arada, Olympic Havayollarının OA 319 Atina-İstanbul ve Oa 320 İstanbul-Atina uçak seferleri de iptal edildi. -GÖSTERİCİLER POLİSLE ÇATIŞTI- Yunanistan'da yeni kemer sıkma önlemlerini protesto eden göstericiler, başkent Atina'da hem kendi aralarında hem de polisle çatıştı. Yunanistan parlamentosunun da bulunduğu Sindagma Meydanı'nda çıkan olaylarda, göstericiler birbirlerine şişe ve çeşitli cisimler fırlattı. Olaylarda bir kişi yaralandı. Ayrıca, Çevik Kuvvet (MAT) ekipleri ile göstericiler arasında arbede çıktı. MAT ekipleri, göstericileri gözyaşartıcı gaz ile dağıttı. Öte yandan çeşitli gruplar, ellerindeki balyozlar ile kaldırım taşlarını ve çevre binaların mermerlerini kırarak güvenlik güçlerine atıyorlar. Bir diğer grup ise Ekonomi Bakanlığı çevresinde görev yapan polisle çatışıyor. Yüzleri maskeli şahıslardan oluşan gruplar, çevre sokaklardaki çöp konteynerlerini, Sindagma Meydanı'ndaki kafelerin şemsiyeleri ile Yunan bayraklarını da ateşe verdiler. Göstericiler güvenlik ekiplerini adeta taş yağmuruna tutarken, polisin gözyaşartıcı gaz kullanması başkent sokaklarını yer yer nefes alınamaz hale getirdi. Şu ana kadar solunum zorluğu çeken 2 kişi ile olaylarda yaralanan 3 kişiye ilk yardım müdahalesinde bulunuldu.