-THY'YE AYRIMCILIK DAVASI İSTANBUL (A.A) - 06.12.2010 - Refakatçi yolcu kabul etmediği için Türk Hava Yollarının (THY) Malatya-İstanbul seferini yapan uçağından indirildiğini öne süren Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri görme engelli Kenan Önalan, THY yetkilileri ve olayda sorumluluğu bulunanlar hakkında ''ayrımcılık'' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sultanahmet'teki İstanbul Adalet Sarayına avukatı Mehmet Melih Gülseren ile gelen Kenan Önalan, suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdi. ''Şüpheliler'' sıfatıyla ''THY yetkilileri, 7 Ağustos 2010 tarihli 2631 sefer sayılı uçuşun sorumlu kaptanı ve yetkili uçuş ekibi ile soruşturma sonunda belirlenecek sorumlu kişiler'' gösterilen suç duyurusu dilekçesinde, Önalan'ın 7 Ağustos 2010'da Malatya'dan İstanbul'a gitmek için THY'den telefonla biletini satın aldığı, uçuş günü işlemlerini yaptırdığı sırada, kendisine ''hakaret kabiliyeti kısıtlı yolcular kapsamında'' olması nedeniyle refakatsiz uçamayacağı bilgisi verilerek, aynı uçağın yolculardan Mustafa Tokuş'un refakatçi tayin edildiği belirtildi. Önalan'ın check-in işlemlerini tamamlayıp uçağa geçtiği ancak bütün süreç boyunca refakatçi kabul etmediği, yolculardan birinin kendisine refakatçi olarak önerilmesinin kendisini incittiğini ve küçük düşürdüğünü, gururunu kırdığını, şirket illa refakatçi istiyorsa kabin görevlilerinden birini tayin etmesi gerektiğini söylediği ifade edilen dilekçede, Önalan'ın refakatçi kabul etmemesi nedeniyle sorumlu kaptanın talimatıyla uçaktan kollarından tutularak çıkarıldığı ve uçuşunu gerçekleştiremediği kaydedildi. Dilekçede, ''Şüphelilerin savunmalarında muhtemeldir ki şirket prensipleri ve tedbirli davranmaları gerekliliğinden yola çıkılarak olacaktır. Ancak müvekkile uçaktaki başka bir sivil yolcunun refakatçi olarak teklifinin tedbir anlayışıyla bağdaşmayacağı da aşikardır. Daha önce belirttiğimiz gibi firmanın suç teşkil eden kasıtlı davranışını refakatçi zorunluluğuna bağlamasının hiçbir geçerliliği yoktur. Firma prensipleri gereği refakatçi olarak müvekkile personellerinden herhangi birini seçme şansları da olmasına rağmen müvekkilin uçuş hakkı engellenmiştir'' denildi. Söz konusu uygulamayla TCK'nın 122. maddesinde düzenlenen ve 6 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası öngören ''ayrımcılık'' suçunun işlendiği belirtilen dilekçede, konuya ilişkin gerekli yasal işlemin yapılması istendi. Adliyeden ayrıldığı sırada basın mensuplarına açıklama yapan Kenan Önalan, olay günü yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Beyazay Derneğinin toplantısına katılmak amacıyla İstanbul'a gelmesi gerektiğini belirterek, refakatçi yolcu kabul etmediği için uçaktan indirildiğini söyledi. Önalan, ''THY'de benim olayım üzerine yeni bir şey çıkardılar. Şimdi de feragatname imzalatıyorlar yani standart hizmetler dışında herhangi bir şey talep etmediğinize dair feragatname, bunda da diyorlar ki 'size bir şey olursa dava açamazsınız' yani THY 10 kuruşun derdine düşmüş ama engellinin hakkını, engelliyi aşağılamamayı öğrenememiş maalesef'' dedi.