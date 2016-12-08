T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

THY'nin yolcu sayısı yükseldi, doluluk oranı düştü

THY'nin yolcu sayısı, bu yılın 11 ayında 2015'in aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 58,3 milyona yükseldi

08 Aralık 2016 22:35

Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcu sayısı, bu yılın 11 ayında 2015'in aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 58,3 milyona yükseldi.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan Ocak-Kasım 2016 trafik sonuçlarına göre, geçen yılın 11 ayında 56,6 milyon olan yolcu sayısı 2016'nın aynı döneminde 58,3 milyona ulaştı. Yolcu sayısındaki artış, iç hatlarda yüzde 4,3, dış hatlarda ise yüzde 2,1 oldu.

Söz konusu dönemde dış hatlar business/comfort class yolcu sayısı değişmedi. Dıştan dışa transfer yolcu sayılarında ise Ocak-Kasım 2015 dönemine kıyasla bu yılın 11 ayında yüzde 14,9 artış sağlandı.

 

Yolcu doluluk oranı düştü

 

Yolcu doluluk oranı 3,6 puanlık düşüşle yüzde 74,5 olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım 2015'te 140,4 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 11,9 artışla 157,2 milyara ulaştı. AKK artışı, iç hat uçuşlarda yüzde 5,9, dış hat uçuşlarda yüzde 12,9 oldu.

Uçulan şehir sayısı 280'den 292'ye, iç hat şehir sayısı 48'den 49'a ve dış hat şehir sayısı da 232'den 243'e çıktı.

ETİKETLER

thydoluluk oranıuçakyolcu sayısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24