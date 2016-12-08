THY'nin yolcu sayısı yükseldi, doluluk oranı düştü

Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcu sayısı, bu yılın 11 ayında 2015'in aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 58,3 milyona yükseldi.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan Ocak-Kasım 2016 trafik sonuçlarına göre, geçen yılın 11 ayında 56,6 milyon olan yolcu sayısı 2016'nın aynı döneminde 58,3 milyona ulaştı. Yolcu sayısındaki artış, iç hatlarda yüzde 4,3, dış hatlarda ise yüzde 2,1 oldu.

Söz konusu dönemde dış hatlar business/comfort class yolcu sayısı değişmedi. Dıştan dışa transfer yolcu sayılarında ise Ocak-Kasım 2015 dönemine kıyasla bu yılın 11 ayında yüzde 14,9 artış sağlandı.

Yolcu doluluk oranı düştü

Yolcu doluluk oranı 3,6 puanlık düşüşle yüzde 74,5 olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım 2015'te 140,4 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 11,9 artışla 157,2 milyara ulaştı. AKK artışı, iç hat uçuşlarda yüzde 5,9, dış hat uçuşlarda yüzde 12,9 oldu.

Uçulan şehir sayısı 280'den 292'ye, iç hat şehir sayısı 48'den 49'a ve dış hat şehir sayısı da 232'den 243'e çıktı.