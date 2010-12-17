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Dünya

THY'NİN YENİ YÜZÜ BRYANT'A ERMENİLERİN TEPKİ WASHINGTON (A.A)

17 Aralık 2010 01:52

-THY'NİN YENİ YÜZÜ BRYANT'A ERMENİLERİN TEPKİ WASHINGTON (A.A) - 16.12.2010 - Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) Başkanı Günay Evinch (Övünç), ABD'deki Ermenilerin THY'nin yeni yüzü olmasından dolayı tepki gösterdiği Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nin (NBA) efsanevi oyuncularından Kobe Bryant'a sporseverlerin destek vermesini istedi. ABD'deki Ermeniler, NBA'in efsanevi oyuncularından Bryant'ın, THY'nin yeni küresel marka tanıtım elçisi olmasına tepki göstermiş ve Bryant'ı, maçlarını boykot etmekle tehdit etmişlerdi.  Evinch, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Bryant'ın THY'nin yeni yüzü olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. ABD'deki radikal Ermenilerin Türk markasını desteklemesi nedeniyle Bryant'ı ''taciz'' ettiğini belirten Evinch, bunun Ermeniler açısından ''utanç verici ve ırkçı bir yaklaşım'' olduğunu ifade etti. Evinch, tüm spor severleri Bryant'ı desteğe çağırarak, radyoları ve haber ajanslarını arayıp görüşlerini açıklamalarını ve bu ırkçı yaklaşımın karşısında durmalarını istedi. Amerikan-Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) adlı kuruluş da yaptığı yazılı açıklamada, Bryant'ın THY ile anlaşmasını feshetmesi çağrısında bulundu.  Bryant'ın, ''Türkiye'yi 1915 yılı olaylarını 'soykırım' olarak nitelemediği için kınaması ve Ermeni tasarısının Kongre'den geçmesine destek vermesi gerektiği'' ileri sürülen açıklamada, Bryant için ''markasını sattığı ama ruhunu satmaması gerektiği'' ifadesi kullanıldı. 

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