THY'nin yeni üniformaları belli oldu

Hürriyet yazarı Uğur Cebeci, Türk Hava Yolları'nın (THY) hostes ve kabin memurları üniformalarına değişikliğe gitti.ğini yazdı. Üniformaların bugün Türk ve dünya basına tanıtalacağını söyleyen Cebeci, İtalyan modacı Ettore Bilotta tarafından hazırlanan yeni üniformlarada hosteslerin antrasit, kabin amirlerinin kırmızı ağırlığı olan üniformalar giyeceğini kaydetti.

Cebeci'nin bugün yayımlanan (12 Eylül 2018) yazısının bir kısmı şöyle:

THY’deki büyük değişim kabinden başladı. Gelecek zamanların üniformaları şimdiden hazırlandı. Hostesler antrasit, kabin amirleri kırmızı ağırlığı olan üniformalar giyecek. İtalyan modacı Ettore Bilotta prestijli, ikonik ve ayırt edici bir duruş yarattı. Boğazın köprülerindeki akış, semazenlerin bir döngü içerisindeki kesintisiz semahları ve hat sanatının akışkanlığı, özenli çalışma ile bir potaya döküldü. Kusursuz üniformalar bugün Türk ve dünya basınına tanıtılacak.

Yeni üniformalarla iki önemli gizli uçuş yapıldı. İki uzun hattaki uçuşta üniformalar denendi. 5 Ocak 2018’de Tokyo uçuşu kış iklim koşullarında, 12 Ocak 2018’de Johannesburg uçuşu yaz iklim koşullarında yapıldı. İlk uçuşta uçak tipi Boeing 777, diğerinde ise Airbus 330 seçildi. Şapkadan etekliğe, pantolondan ayakkabıya rahatlık, estetik, yolcu görüşü büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirildi. Tek kare fotoğraf sızmaması sağlandı.



Şirketin bayrak kırmızısı ana rengine katılan antrasitten griye kadar her rengin uzlaşması dikkatlice izlendi. Kabin memuru kadınlar ve erkekler arasında geniş bir araştırma yapıldı, fikirler değerlendirildi. ‘Flow’ (akış) tasarımının Türk kültürüne ilişkin alt yapısı oluşturuldu.



Tüm uçaklarda yeni kabin renginin yansıtılması için uçak içi özel kitler hazırlandı. Amenity kitler, battaniye, uyku seti, hepsi bir bütünlük içinde oluşturuldu. Erkek kabin memurları, yani steward’ların smokin yakaları, çok iyi tasarlanmış ayakkabıları, uçan şeflerin (flying chef) kıyafetleri hepsi bir uyum içinde yolcunun huzuruna çıktı. İlk değerlendirmeler de 10 üzerinden 10 aldı.