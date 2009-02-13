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Yaşam

THY'nin yeni kıyafetleri Faruk Saraç'tan

Türk Hava Yolları (THY) yer hizmetleri ve satış personelinin yeni kıyafetleri, Faruk Saraç imzalı olacak.

13 Şubat 2009 02:00

Türk Hava Yolları (THY) yer hizmetleri ve satış personelinin yeni kıyafetleri, Faruk Saraç imzalı olacak. 

250 parçalık koleksiyondan oluşan kıyafetlerde ana renk olarak lacivert, kırmızı ve beyaz kullanıldı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, THY'nin kadın ve erkek tüm yer hizmetleri ve satış personelinin ünlü modacı Faruk Saraç tarafından hazırlanan ve 250 parçalık koleksiyondan oluşan kıyafetleri, yazlık ve kışlık üniformalardan oluşuyor. Pardösüden kabana, şemsiyeden çantaya, kaşkoldan ayakkabıya her detayın düşünüldüğü koleksiyon için 7 ayrı alternatif çalışıldı.

Ana renk olarak lacivert, kırmızı ve beyazın kullanıldığı sade ve şık konseptli kıyafetlerde, THY logosu da yer aldı. Bu çerçevede apron ve kargo işçilerinin kıyafetleri de yeniden tasarlandı.

THY yer hizmetleri personelinin yeni üniformaları, koreografisini Uğurkan Erez'in hazırladığı ve ünlü mankenlerin podyumda yer alacağı Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde 18 Şubat 2009'da yapılacak özel bir defileyle görücüye çıkacak.

Seçenekli olarak tasarlanan yeni giysilerin seçimi, defile sonunda yapılacak izleyici oylamasıyla belirlenecek.

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