THY’nin yeni genel müdürü belli oldu

THY'deki kariyerine 2003 yılında teknik genel müdür yardımcısı olarak başlayan ve 2005 yılında THY Genel Müdürlüğü'ne atanan Temel Kotil'in Türk Hava Yolları ile yollarının ayrıldığı açıklandı. Türk Hava Yolları'nın yeni genel müdürü ise Sivil Havacılık Genel Müdürü (SHGM) Bilal Ekşi oldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na da bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ortaklığımız Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Temel KOTİL'in, 21.10.2016 tarihinde Genel Müdürlük görevinden emekli olması nedeni ile münhal bulunan Genel Müdürlük görevine Sayın Bilal EKŞİ'nin istihdam edilerek atanmasına karar verilmiştir. Sayın Doç. Dr. Temel KOTİL'in 21.10.2016 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevinden istifa etmesi sebebiyle, münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine; Ana Sözleşmenin 10. Maddesi gereğince ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere, Sayın Bilal EKŞİ'nin atanmasına karar verilmiştir. Aynı zamanda Ortaklığımıza Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sayın Bilal EKŞİ'nin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verilmiştir.

Sayın Doç. Dr. Temel KOTİL'in 21.10.2016 tarihinde İcra Komitesi üyeliği ve Başkan Vekilliği görevinden istifa etmesi sebebiyle, münhal bulunan İcra Komitesi üyeliğine Sayın Bilal EKŞİ'nin atanmasına karar verilmiştir.Ortaklığımıza İcra Komitesi üyesi olarak atanan Sayın Bilal EKŞİ'nin İcra Komitesi Başkan Vekili olarak atanmasına karar verilmiştir."