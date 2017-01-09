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Yaşam

THY'nin tüm iç hat seferleri gece yarısına kadar iptal

THY, 227 uçak seferini iptal ettiğini duyurmuştu

09 Ocak 2017 18:53

Daha önce 277 uçak seferini iptal ettiğini duyuran Türk Hava Yolları, bugün saat 00.00’a kadar tüm seferlerini durdurduğunu açıkladı.

277 sefer iptal edildi

THY, Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak olan 277 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini açıklamıştı. THY’nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“09 OCAK 2017 tarihinde, “İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen” meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.”

 

Bu arada Atatürk Havalimanı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan bilet iptal ve otel desk kuyruklarının azaldığı ve bir çok seferin de normale döndüğü görüldü.

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