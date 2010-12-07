-THY'NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNDE DANIŞMANLIK HİZMETİ ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), THY'nin özelleştirilmesinde danışmanlık hizmet alımı için ihale açtı. Ön yeterlikte son başvuru tarihi 7 Ocak 2011 olacak. ÖİB'nin internet sitesinde ve gazetelerde yayımlanan ilana göre, Türk Hava Yolları A.O'da bulunan yüzde 49,12 oranındaki İdare hissesi (gerekli görülür ise bağlı ortaklık veya iştiraklerindeki hisseler de dahil olmak üzere) özelleştirme stratejisinin belirlenmesi, özelleştirmeye hazırlığı ve özelleştirilmesi çalışmalarında İdareye yardımcı olmak üzere danışmanlık, aracılık, yüklenicilik hizmeti alımı için açılacak olan ihaleye, havacılık sektöründe bilgi birikimine haiz, özelleştirme, blok satış, stratejik satış, şirket birleşme ve devralmaları ile halka arz konusunda deneyimli ulusal veya uluslararası yatırım bankası, aracı kurum, kurumsal finansman kuruluşları veya bunlar liderliğinde oluşturulmuş ortak girişim grupları ön yeterlik başvurusunda bulunmaya davet edildi. İhale sonucu tutulacak olan danışman, şirketin sektör özelliklerini, sermayedarlık durumunu ve anasözleşmesini etüt etmek ve ayrıntılı mali, hukuki ve yapısal incelemeler yapmak suretiyle özelleştirme stratejisi belirlenmesinde İdareye yardımcı olacak, gerekli değerleme çalışmalarını ve yurtiçi ve yurtdışında ilgi göstermesi muhtemel yatırımcıların tespitini yaparak, strateji belirlenmesi sonucunda, halka arz veya blok satış için gerekli çalışmaların tümünü yürütecek. Ön yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak mali kapasite ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin ayrıntılar, ön yeterlik şartnamesinde belirtildi. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ön yeterlik şartnamesi almaları zorunlu olacak.