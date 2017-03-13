T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY'nin New York uçuşu iptal edildi

Kuzey Amerika'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle THY'nin 14 Mart'ta gerçekleştireceği New York uçuşu iptal edildi

13 Mart 2017 23:18

Türk Hava Yolları'nın ( THY) 14 Mart Salı günü New York-İstanbul arasındaki karşılıklı uçuşu kar fırtınası nedeniyle iptal edildi. 

Türk Hava Yolları'nın 14 Mart Salı günü New York-İstanbul arasındaki karşılıklı seferler iptal edildi. THY'den yapılan açıklamada, "Kuzey Amerika'da etkili olması beklenen Stella kar fırtınası nedeni ile 14 Mart tarihli TK3 ve TK4 İstanbul-New York-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu internet adresinden veya çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" denildi.

ETİKETLER

thynew yorksefer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24