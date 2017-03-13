THY'nin New York uçuşu iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın ( THY) 14 Mart Salı günü New York-İstanbul arasındaki karşılıklı uçuşu kar fırtınası nedeniyle iptal edildi.



Türk Hava Yolları'nın 14 Mart Salı günü New York-İstanbul arasındaki karşılıklı seferler iptal edildi. THY'den yapılan açıklamada, "Kuzey Amerika'da etkili olması beklenen Stella kar fırtınası nedeni ile 14 Mart tarihli TK3 ve TK4 İstanbul-New York-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu internet adresinden veya çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" denildi.