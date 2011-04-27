-THY'NİN MALAGA SEFERLERİ BAŞLADI MALAGA (A.A) - 27.04.2011 - Türk Hava Yollarının (THY), İspanya'nın Malaga şehrine düzenlediği uçak seferleri özel uçuşla başlatıldı. THY'nin, bazı yöneticiler, gazeteciler ve sanatçıları taşıyan uçağı, Atatürk Havalimanından Malaga'ya geldi. Uçak Malaga Havalimanında törenle karşılandı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin global piyasalara açılım politikalarına paralel olarak birçok yabancı şirketin Türkiye'de Türk firmalarla ortak işler yaptığını, dünyanın 9. büyük ekonomisi olan İspanya'ya yönelik uçuş ağını genişletmeyi kararlaştırdıklarını söyledi. THY'nin Malaga'dan önce Madrid, Barcelona ve Valenciya'ya uçak seferleri düzenlediğini hatırlatan Topçu, şöyle konuştu: ''Madrid'e günde 2 sefer yapıyorduk, Barcelona'ya da aynı şekilde. Valencia'ya da geçen ay seferlere başlamıştık. Yaptığımız araştırmalarda Malaga şehri de fizibıl çıktı. Buraya da bugün ilk seferimizi başlattık. Böylece İspanya'da 4 noktadan uçuşlara başlamış olduk.'' İstanbul-Malaga arasında çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 sefer olarak gerçekleşeceğini dile getiren Topçu, Malaga hattının açılmasıyla THY, dünyada 42'ncisi iç, 139'u uluslararası hatlar olmak üzere toplam 181 destinasyona ulaştığını ifade etti. THY'nin 91 uçak almayı kararlaştırdığını, 30'a yakın uçağın teslim edildiğini bildiren Topçu, 4-5 saate yakın mesafelerdeki en fizibıl şehirlere uçuşları başlattıklarını, bu çerçevede Avrupa'da 4 noktaya sefer yaptıkları ülkeler arasında artık İspanya'nın da olduğunu söyledi. -''ENDÜLÜS ŞEHRİ MALAGA'YI GÖRMEK İSTEYEN ÇOK KİŞİ VAR''- AA muhabirine, uçuşlara ilişkin değerlendirme yapan THY Genel Müdürü Topçu, Endülüs şehri Malaga'yı Türkiye'de ve çevre ülkelerde merak eden çok sayıda kişinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''İyi bir bağlantı olduğu takdirde sadece Türkiye'den değil, çevre ülkelerden de gezmek isteyenlere Malaga'yı gösterme olanağı sağlayacağız. Aynı zamanda Malaga'yı da İstanbul üzerinden dünyaya bağlamak istiyoruz. Şu anda 139. uluslararası hattımızı açtık. Önümüzdeki ay itibarıyla İtalya'da seri açılışlar yapmaya başlayacağız. Cenova, Torino ve Napoli'ye de uçuş düzenlemiş olacağız. Böylece sınırımız olmadığı halde Almanya'dan sonra en fazla uçuş yaptığımız ülke olacak İtalya. Almanya'dan sonra 7 noktasına uçmuş olacağız. THY, sadece ülkeleri değil, şehirleri de İstanbul üzerinden dünyaya bağlıyor. Avrupa'da potansiyeli olan şehirleri İstanbul üzerinden dünyaya aktarımını hedefleyen THY, önümüzdeki yıllarda da gelişimini sürdürecek. Uçaklar teslim edildikçe planladığımız hatlara seferlere başlayacağız.'' Malaga Havalimanı Müdürü Mario Otero Andion da, THY'nin Malaga'ya sefer düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu seferlerin Malaga ile Türkiye'yi birbirine yaklaştıracağını söyledi. -EMEL SAYIN'DAN UÇAKTA ŞARKI- Bu arada, Malaga'ya düzenlenen özel uçuşta kafilede yer alan sanatçı Emel Sayın, ısrarlı talepler üzerine uçakta ''Çile Bülbülüm Çile'' ve ''Kız Sen İstanbul'un Neresindensin'' adlı şarkıları söyledi. Sayın, uçaktakilerin yoğun alkışlarıyla karşılandı. Israrlar üzerine uçakta şarkı söylediğini belirten Emel Sayın, ''Hiç böyle bir şey olmamıştı. İlk deneme oldu'' dedi.