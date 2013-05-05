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Dünya

THY'nin kırmızı ruj yasağına ABD'den laiklik uyarısı

Türk Hava Yolları'nın (THY) hostesler için getirdiği yasak listesi Amerikan medyasında da yankı buldu

05 Mayıs 2013 15:51

THY'nin hostesler için getirdiği "kırmızı ruj ve oje" kullanma yasağı Amerikan medyasında "laiklikten uzaklaşma ve ülkede İslami değerleri destekleme girişimi" olarak değerlendirildi.

Ülkenin en muhafazakar TV kanallarından Fox'un yaptığı bu değerlendirmenin yanı sıra, değişik yayın organları internet sitelerine koydukları makyajlı hostes fotoğraflarının altına 'THY hosteslerini artık asla böyle göremeyeceksiniz' yorumları yaptı.

THY, sayıları 4 bini bulan kadın kabin görevlileri (hostes), kırmızı ve pembe ruj yerine parlatıcı kullanacaklarını, saçların kulak üzerinden at kuyruğu şeklinde veya topuz yapılacağını açıklamış, buna gerekçe olarak da 'daha duru ve sade bir görünüm' sağlanması olduğunu belirtmişti.

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