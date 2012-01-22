-THY'nin, Gaziantep ve Şanlıurfa seferi iptal İSTANBUL (A.A) - 22.01.2012 - Türk Hava Yolları'nın (THY) Gaziantep ve Şanlıurfa uçak seferleri varış noktalarındaki kötü hava şartları nedeniyle iptal oldu. THY'nin İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yapılması greken TK 2220 Gaziantep ve 2246 Şanlıurfa seferleri varış noktalardındaki kötü hava şartları nhedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi. Ayrıca, THY'nin Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'a yapacağı uçak seferlerinde de, bu illerdeki kötü hava şartlarından dolayı gecikmeler yaşandı.