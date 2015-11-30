THY'nin Frankfurt uçağı acil durum bildirdi!

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 10:22'de havalanan TK1617 sefer sayılı THY uçağının pilotları transponder sistemini acil durumu belirtmek için 7700'a aldı.

THY’nin Frankfurt’a giden Boeing 737 tipi uçağında, Alman hava sahasına girdikten sonra sahipsiz bir cep telefonu bulundu. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu acil durum deklare ederek en yakın meydan olan Nürnberg Havalimanı’na acil iniş izni istedi.

THY uçağının gerekli kontrol ve arama yapıldıktan sonra tekrar Frankfurt’a gitmek üzere havalanacağa bildirildi.