T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY'nin Frankfurt uçağı acil durum bildirdi!

Uçak, Frankfurt'a iniş yapacak

30 Kasım 2015 15:17

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 10:22'de havalanan TK1617 sefer sayılı THY uçağının pilotları transponder sistemini acil durumu belirtmek için 7700'a aldı.

THY’nin Frankfurt’a giden Boeing 737 tipi uçağında, Alman hava sahasına girdikten sonra sahipsiz bir cep telefonu bulundu. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu acil durum deklare ederek en yakın meydan olan Nürnberg Havalimanı’na acil iniş izni istedi.

THY uçağının gerekli kontrol ve arama yapıldıktan sonra tekrar Frankfurt’a gitmek üzere havalanacağa bildirildi.

 
 
 

 

ETİKETLER

thyfrankfuracil iniş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24