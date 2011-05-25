-THY'NİN EN BÜYÜK UÇAĞI BARCELONA'YA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 25.05.2011 - Türk Hava Yolları (THY), 3 gün sonra Manchester United ile Barcelona takımları arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı için Boeing 777 tipi ''Ege'' uçağına Barcelona renklerini giydirdi. Barcelona takımının futbolcu aileleri, yarın bu uçakla İngiltere'ye taşınacak. Manchester United ve Barcelona takımlarının sponsoru olan THY, Londra'da 28 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçına Barcelona futbolcularının ailelerini götürmek için en büyük uçaklarından birisi olan TC-JJI kuyruk tescilli Boeing 777 tipi ''Ege'' isimli uçağına THY Teknik A.Ş. hangarında takımın renklerini giydirdi. Özel olarak bu maç için Barcelona renkleri giydirilen uçak, yarın Atatürk Havalimanı'ndan Barcelona'ya giderek, buradan futbolcu yakınlarını alıp Londra'ya hareket edecek. Bu uçak, maçın ardından futbolcu ve yakınlarını alarak Londra'dan Barcelona'ya getirecek. Bu arada THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, daha önce Londra'ya THY uçağıyla götürüleceği açıklanan Barcelona futbol takımı, İzlanda'daki Grimsvötn Yanardağı'ndan çıkan kül bulutundan dolayı riske girmemek için dün gece başka bir uçakla Londra'ya gitti.