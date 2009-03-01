THY'nin düşen uçağıyla ilgili son iddia!

THY uçağının olması gerekenden daha hızlı irtifa kaybettiği savunuldu

Kazayla ilgili ipucu bulma çalışmalarının sürüyor

Enkaz en erken Salı günü kaldırılacak



Kazada ölen iş adamı Bülent İçgören'in cenazesi toprağa verildi

THY'nin İstanbul-Amsterdam seferini yaparken geçen Çarşamba günü Schiphol Havaalanı yakınlarında düşen uçağın inişe geçtiği sırada, normalin üzerinde bir hızla irtifa kaybettiği öne sürüldü.Hollanda'da yayımlanan De Telegraaf gazetesinin Schiphol kule yönetiminin radar kayıtlarına dayandırarak verdiği habere göre, Boeing 737-800 tipi uçakların inişe geçtiği sırada dakikada 213 ile 244 metre arasında (700-800 feet) alçalması gerekirken, THY'nin Tekirdağ uçağı dakikada 410 metre (1344 feet) alçaldı.Uçağın düşmesinden 45 saniye öncesi itibariyle radar kayıtlarına bakılarak verilen bilgiye göre, uçağın piste 135-145 knot (deniz milinin sürat birimi olarak ifadesi) bir hızla ulaşması gerekirken, uçak düştüğünde hızı 83 knot düzeyinde bulunuyordu. Uçağın yere çarpmadan önceki son iki dakikada piste yanaşma hızı çok hızlı düştü. Uçak iki dakika önce 159 knot hızla uçarken, bu süre içinde değerler 148, 145, 129, 117 ve 85 knota kadar geriledi ve düştüğü sırada tespit edilen hızın 83 knot olduğu belirlendi.Buna göre, uçağın alçalma ve yanaşma hızında bu beklenmedik değişikliğin nasıl ortaya çıktığı ve neden düzeltilemediği sorularına bulunacak yanıtlar, kazanın nedenini büyük ölçüde aydınlatabilecek.Bununla birlikte görgü tanıklarının ifadeleri ve uçağın gövde ve kuyruk üzerine düşmesi, pilotların son anda uçağı tekrar havalandırabilmek için çaba gösterdiklerini ortaya koyuyor.Schiphol Havaalanı kule yetkilileri, THY uçağından önce inen Boeing 757 tipi uçağın oluşturabileceği türbülansın kazaya neden olabileceği görüşüne katılmadıklarını bildirdiler. Hollandalı yetkililere göre, önceki uçak ile THY uçağının inişi arasında geçen iki dakikalık zaman güvenlik için yeterli sayılıyor.Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havaalanına inmeye çalıştığı sırada düşen Türk Hava Yolları uçağının enkazında kazayla ilgili ipucu bulma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Hollandalı güvenlik yetkilisi Fred Sanders, araştırmacıların, düşme nedenini bulmak için enkazda ipucu bulma çalışmalarına devam ettiğini, kazayla ilgili ön raporun gelecek hafta içinde açıklanmasının beklendiğini belirtti.Bu arada, Schiphol'da Türk uçağının inmeye çalıştığı pistin kazanın olduğu Çarşamba günü kapatılmasından sonra ilk kez hava trafiğine açıldığı kaydedildi.THY'nin İstanbul-Amsterdam seferini yaparken geçen Çarşamba günü Schiphol Havaalanı'na inişe geçtiği sırada düşen Tekirdağ uçağının enkazının, Salı gününden önce kaldırılamayacağı açıklandı.Kazayla ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarını yürüten Güvenlik Araştırma Konseyi sözcüsü, enkazın kaldırılmasının olay yerindeki çalışmaların bitirilememesi yüzünden iki gün gecikeceğini bildirdi.Sözcü, kazayla ilgili araştırma çalışmalarının onlarca uzmanla bütün hızıyla sürdüğünü, kaza yerindeki bu çalışmaların yarın akşama kadar tamamlanmasını umduklarını belirtti. Sözcü, kaza nedeniyle ilgili ilk bilgilerin de Çarşamba günü açıklanabileceğini kaydetti.Kazada hayatını kaybeden iş adamı Bülent İçgören'in cenazesi, İstanbul'da düzenlenen törenle toprağa verildi.İçgören için Ortaköy Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, tabutun önüne 2 mumun arasında İçgören'in büyük boy fotoğrafı ile tabutun üzerine beyaz güllerden oluşan çelenk konuldu.Bülent İçgören'in tabutunun sarılı olduğu yeşil örtünün üzerinde, Kur'an-ı Kerim'deki Nahl Suresi'nin 61. ayetindeki, "Ecelleri geldiği zaman ne bir saat ertelenir ne de öne alınır" cümlesi dikkati çekti.Törende, Bülent İçgören'in eşi Evangelia İçgören ile oğlu Emir İçgören taziyeleri kabul etti. Evangelia İçgören, bu sırada zaman zaman eşinin fotoğrafına bakarak tabuta sarılıp ağladı.Cenaze töreni sırasında yelkenli bir tekne de denizde sürekli tur attı ve cenaze namazının ardından da yelkenini açarak Ortaköy sahilinden ayrıldı.Tören için Bülent İçgören adına bastırılan 2 yapraklık broşürde, İçgören'in fotoğrafının yanı sıra arkasında da yelkenli fotoğrafı yer aldı. Ayrıca Nazım Hikmet'in "Uzaktaki şehrimin damları üzerinden ve Marmara Denizi dibinden geçip sonbahar topraklarını aşarak olgun ve ıslak geldi sesin. Bu 3 dakikalık zamandı, sonra telefon simsiyah kapandı" dizelerine yer verildi. Broşürde ayrıca İçgören'in fotoğrafının altına da "Kalu Taxidi Agapi Mou (İyi yolculuklar aşkım)" notu yazıldığı dikkati çekti.İçgören için Ortaköy Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında, Evangelia İçgören de en ön sırada saf tutarak namaz kıldı.Bülent İçgören'in cenazesi, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.Törene, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile İçgören'in yakınları, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.Törene, THY'nin de çelenk gönderdiği görüldü.