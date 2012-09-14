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THY'nin Bingazi uçağı geri döndü

Yolcuların Bingazi Havaalanı'nın açılmasının ardından tekrar gönderileceği belirtildi

14 Eylül 2012 18:01

THY'nin İstanbul-Bingazi seferini yapan uçağı, güvenlik zafiyeti nedeniyle Bingazi Havalimanı'nın kapatılması sonucu iniş yapamadı. Uçak 121 yolcusuyla İstanbul'a geri döndü.

Türk Hava Yolları'nın (THY), içerisinde 121 yolcusuyla bu sabah saat 07.30'da Atatürk Havalimanı'ndan hareket eden TK 647 sefer sayılı İstanbul-Bingazi uçağı, Libya'nın Bingazi kentindeki olaylar nedeniyle havalimanının uçuşlara kapatılması üzerine Bingaizi Havaalanı'na iniş yapamadı.

THY uçağı inişine 1 saat kala Bingazi Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığının bildirilmesi üzerine rotasını değiştirerek İstanbul Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

Uçaktaki Türk yolcular evlerine gönderilirken, Libyalı yolcular otellere yerleştirildi. Bingazi Havalimanı'nın gece yerel saatle 23.00'e kadar uçuşlara kapalı kalacağı bildirildi.

 

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