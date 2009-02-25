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THY'nin 18'inci kazası oldu

70 yıllık bir kuruluş olan THY'ye bağlı uçaklar, daha önce 17 kez kaza yapmış, çok sayıda yolcu ve mürettebat yaşamını yitirmişti

25 Şubat 2009 02:00

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak 70 yıl önce kurulan THY'ye bağlı uçaklar, daha önce 17 kez kaza yapmış, çok sayıda yolcu ve mürettebat yaşamını yitirmişti.

1950 : DC-3 tipi uçak Ankara'ya inişi sırasında düştü. 4 mürettebat ile 12 yolcu hayatını yitirdi.

1951 : DC-3 tipi uçak, pilotaj hatası sonucu Kahire'de düştü. 4 mürettebat, 1 yolcu hayatını yitirdi.

1952 : DC-3 tipi uçak, kalkışta motor durması sonucu Adana'da düştü. 4 mürettebat ve 21 yolcu öldü.

1953 : DC-3 tipi uçak, kalkışta motor durması sonucu Ankara'da düştü. 3 mürettebat ve 3 yolcu hayatını yitirdi.

1954 : DC-3 tipi uçak, trafik hatası sonucu Lapseki'de düştü. Kazada 2 mürettebat ve 2 yolcu hayatını kaybetti.

1959 : VC-794 tipi uçak, Londra'da inişte yere çarptı. 5 mürettebat ve 9 yolcu öldü. Kazadan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes yara almadan kurtuldu

1961: F-27 tipi uçak, alçalma hatası sonucu Ankara'da düştü. 4 mürettebat ve 24 yolcu hayatını yitirdi.

1962 : F-27 tipi uçak, alçalma hatası sonucu İncirlik'te düştü. 3 mürettebat ve 8 yolcu hayatını yitirdi.

1964 : DC-3 tipi uçak, Esenboğa'ya inişte rulo kaçırdı. 3 mürettebat hayatını kaybetti.

1974 : F-28 tipi uçak, Cumaovası'nda kalkıştan hemen sonra buzlanma nedeniyle düştü. Olayda 4'ü mürettebat, 62'si de yolcu olmak üzere toplam 66 kişi öldü. DC-10 tipi uçak Paris'te düştü. Kazada 11 mürettebat ve 335 yolcu öldü.

1975 : F-28 tipi uçak, Yeşilköy Hava Limanı'nda pist ışıklarının sönmesi sonucu pas geçmesiyle denize çakıldı. 4 mürettebat ve 38 yolcu öldü.

1976 : Boeing 727 tipi uçak, alçalma hatası sonucu Isparta'da düştü. Olayda 8 mürettebat ile 146 yolcu öldü.

1979 : F-28 tipi uçak, alçalma hatası sonucu Ankara'da düştü. 3 mürettebat ve 36 yolcu hayatını kaybetti.

1983 : Boeing 727 tipi uçak, Ankara'da düştü, 47 yolcu hayatını yitirdi.

1994 : 29 Aralık günü Boeing 737 tipi uçak, Van'da düştü. Uçaktaki 5 mürettebat ile 52 yolcu hayatını yitirdi.

1999 : Boeing 737-400 tipi uçak, Adana'dan Cidde'ye yolcu almak üzere hareketinden 9 dakika sonra yere çakıldı. Olayda, 6 kabin ekibi hayatını yitirdi.

2003 : 8 Ocak'ta RJ 100 tipi uçak, İstanbul-Diyarbakır seferini yaparken sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında düştü, 75 kişi öldü.

 

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