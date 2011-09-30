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Dünya

THY'den yolculara yeni hizmet PARİS (A.A)

30 Eylül 2011 20:33

-THY'den yolculara yeni hizmet PARİS (A.A) - 30.09.2011 - Avrupa'nın en başarılı havayolu şirketi seçilen Türk Hava Yolları yeni bir hizmete başlıyor. THY'nin okyanus ötesi uçuşlarında yolcular artık, Euronews televizyon kanalıyla haberleri Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde izleme olanağına sahip olacak. Yeni proje ilk olarak THY'nin, okyanus ötesi uçuşlarında kullandığı ''Boeing 777'' modeli uçaklarda denenecek. THY'nin uçuşlarında, Euronews kanalı üzerinden canlı haber izlenme imkanı zamanla daha farklı destinasyonlar için de uygulamaya sokulacak. Ekim ayı başından itibaren, THY ile birlikte Gulf Air de bu hizmeti yolcularına sunmaya başlayacak. Dünyada 187 farklı destinasyona uçan THY'nin 2011'de taşıdığı yolcu sayısını 32.9 milyona çıkarması bekleniyor. Dünyanın önde gelen havayolu taşımacılık şirketlerinden Lufthansa, Air France, Oman Air, Aeroflot, TAP, All Nipon, Transaero Airlines, daha önce Euronews haber kanalı üzerinden, yolcularına günlük haberleri iletiyorlardı.

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