-THY'DEN YAZ SAATİ UYARISI İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - Türk Hava Yolları (THY), 27 Mart 2011 tarihinde başlayacak yaz saati uygulamasının 28 Mart 2011 tarihine alınması nedeniyle uçuşlarla ilgili yolcuları uyardı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 10 Mart 2011 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 2011/1474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, 2011 yılı yaz saati uygulamasının 27 Mart 2011 yerine, 28 Mart 2011 tarihinde başlayacağı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: ''Bu karara istinaden, 27 Mart 2011 tarihine tekabül eden ortaklığımız tüm seferlerinin sadece Türkiye çıkış ve Türkiye varış saatleri, 14 Mart 2011 tarihine kadar düzenlenmiş olan biletlerde gösterilenden farklı olarak, 1 saat erken gerçekleşecektir. 14 Mart 2011 ve sonrası düzenlenmiş olan biletlerde gösterilen tüm sefer saatleri rezervasyon tarihine bağlı olmaksızın güncel olup, ilgili yolcularımız söz konusu değişiklikten etkilenmeyecektir. Yurt dışı noktalardaki kalkış ve varış saatlerimiz, hiç bir şekilde etkilenmeyecek olup, aynı kalacaktır. Ülkemiz üzerinden aktarmalı seyahat edecek, iç veya dış hat devamı olan transit yolcularımızın Türkiye varış ve Türkiye kalkış saatlerinin her ikisi de bir saat daha erken gerçekleşeceğinden, bağlantı süreleri aynı kalacaktır. Türkiye'deki havaalanlarından seyahat edecek yolcularımızın, olası aksaklıklardan etkilenmemek için, yurt içi sefer kalkış saatinden en az 2 saat, yurt dışı sefer kalkış saatinden ise en az 3 saat önce havaalanlarında hazır bulunmaları önemle rica olunur. 27 Mart 2011 tarihinde seyahat edecek yolcularımızın uçuş saatlerini THY internet sitesi (www.thy.com), THY Satış Ofisleri, THY Çağrı Merkezi (444 0 849) veya THY yetkili satış acentelerinden teyit ettirmelerini önemle rica ederiz.''