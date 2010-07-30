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THY'DEN WASHİNGTON VE LOS ANGELES'E DOĞRUDAN UÇUŞ İSTANBUL (A.A)

30 Temmuz 2010 17:05

-THY'DEN WASHİNGTON VE LOS ANGELES'E DOĞRUDAN UÇUŞ İSTANBUL (A.A) - 30.07.2010 - Türk Hava Yolları (THY), Washington ve Los Angeles'e doğrudan seferler başlatacak. THY'den yapılan açıklamada, İstanbul'dan, Los Angeles ve Washington'a direkt uçma imkanı sunulacağı, Washington seferlerinin 7 Kasım 2010, Los Angeles seferlerinin ise 3 Mart 2011'de başlatılacağı bildirildi. Washington seferlerinin Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Pazar olmak üzere haftada 5 gün gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, Los Angeles uçuşlarının ise Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, 30 Haziran 2011 tarihine kadar gerçekleşecek uçuşlarda vergi ve harçlar dahil İstanbul'dan Los Angeles'a gidiş-dönüşün bin 81 Avro, Washington'a bin 38 Avro'dan başlayan indirimli ücretlerle seyahat edilebileceği belirtildi.

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