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Yaşam

THY'den Somali'deki yaralılar için uçak İSTANBUL (A.A)

06 Ekim 2011 04:31

-THY'den Somali'deki yaralılar için uçak İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - Türk Hava Yolları (THY), Somali'de meydana gelen bombalı saldırıda yaralanan 30 kişinin Türkiye'ye getirilmesi için bu ülkeye uçak gönderdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki günkü bombalı saldırı nedeniyle Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed'i arayarak taziye dileklerini ilettiği görüşmede, patlamada yaralanan 30 kişinin Türkiye'de tedavi edilmesinin kararlaştırılması üzerine, THY'den yaralıları getirmek için bir uçak tahsis edildi. THY'den tahsis edilen Airbus 340 tipi yolcu uçağı, 11 sağlık görevlisiyle saat 01.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Somali'nin başkenti Mogadişu'ya hareket etti. Uçağa, 22 adet sedye ile ilaç ve tıbbi malzeme de konuldu.  Uçak, Somali'deki patlamada yaralanan kişileri alarak tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirecek.  (

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