THY’den ‘Sayın Yavş.k Yavş.koğlu’ skandalı

Bir Türk Hava Yolları (THY) müşterisinin şikâyet dilekçesine aldığı cevap sosyal medyada olay yarattı. Kutsal Bayraktar isimli vatandaşın ismi yerine şikayet dilekçesine verilen cevapta 'Sayın Yavş.k Yavş.koğlu" yazıyordu.

Can Mumay’ın Hürriyet’teki haberine göre, Türk Hava Yolları uçağı ile İstanbul’dan İzmir’e gidecek Kutsal Bayraktar isimli yolcu 23 Kasım 2014 tarihli bileti için internetten online check-in yaptırdı. Fakat biletini almak için havalimanındaki THY noktasına gittiğinde kendisinin check-in’inin bulunmadığı sistemin başkasını öne aldığı söylendi ve biletinin başkasına verildiği aktarıldı. Bunun üzerine Kutsal Bayraktar THY’ye yönelik bir şikâyet dilekçesi yazdı ve 300 lira ödeyerek yeni bir bilet alarak İstanbul’a geldi. Bayraktar dilekçesini yazmasının üzerinden 1 gün geçmeden ilgililerin dilekçesine cevap vermemesini Twitter üzerinden eleştirdi. Bu olaydan sonra THY kendisine Twitter’dan dönerek uçuş bilgilerini istedi ve kendisine şikâyetiyle ilgili olarak bir e-mail attı.

Bu e-mail aslında standart bir ‘şikayetiniz alındı’ e-mailiydi fakat isim yerinde Sayın Kutsal Bayraktar yerine, “Sayın Yavş.k Yavş.koğlu” yazıyordu. Bunun üzerine vatandaş kendisine gelen bu maili sosyal medya üzerinden paylaştı. Attığı tweet kısa sürede 400’ün üzerinde retweet aldı.

Konuyla ilgili olarak THY kaynakları olayın doğruluğunu teyit etti. Ayrıca THY Twitter hesabından ilgili personelle ilgili olarak işlem başlatılacağını duyurdu.

Türk Dil Kurumu'na göre 'Yavşak' kelimesi 'bit yavrusu' ve 'Geveze', 'yılışık kimse' anlamına geliyor.