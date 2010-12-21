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Yaşam

THY'DEN KIYAFET AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A)

21 Aralık 2010 18:32

-THY'DEN KIYAFET AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - Türk Hava Yollarının (THY) yeni kıyafet genelgesine ilişkin açıklamasında, ''Yolcularımıza hizmet veren tüm personelimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde Türk Hava Yolları kurumsal kimliğine uygun olarak belirlenen üniformalarını giyecektir'' denildi. 26 Kasımda yayınlanan yeni kıyafet genelgesinde, ''personelin başörtüsü takmasını engelleyen 'Saçlar daima açık olacaktır' ifadesinin çıkarıldığı'' iddialarına ilişkin basında yer alan haberler üzerine THY Basın Müşavirliği bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, özel şirket statüsünde olan THY AO'nun, her yıl yaz ve kış dönemlerinde yayınladığı kıyafet genelgesinde, çalışanların uymak zorunda olduğu kuralları hatırlattığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  ''Bu çerçevede, üniforma giyme zorunluluğu bulunan operasyon birimlerimizdeki uçuş (kokpit ve kabin ekipleri) ve yer hizmetleri ekiplerimiz için belirlenen üniformayı giyme zorunluluğu konulmaktadır. Diğer personel için de temel olan kurallar belirtilmektedir. Yolcularımıza hizmet veren tüm personelimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde Türk Hava Yolları kurumsal kimliğine uygun olarak belirlenen üniformalarını giyecektir.''

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