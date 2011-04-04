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Dünya

THY'DEN JAPONYA'YA YARDIM   İSTANBUL (A.A)

04 Nisan 2011 17:49

-THY'DEN JAPONYA'YA YARDIM   İSTANBUL (A.A) - 04.04.2011 - Türk Hava Yolları (THY), deprem sonrası zor bir dönemden geçen Japonya'ya yardım için bu ülkeden Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu'daki tüm kentlere yapılan uçuşlarda bilet ücretinin yüzde 5'ini Japon Kızılhaçı'na bağışlayacak. THY internet sitesinden yapılan duyuruda, Japonya'da 11 Mart tarihinde yaşanan deprem afeti sonrası bölgede büyük hasar ve can kaybı meydana geldiği hatırlatılarak, afette yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı dilendi. Duyuruda şöyle denildi:  ''Türkiye ve Japonya 1890 yılında yaşanan Ertuğrul firkateyni faciası, 1985 yılında İran-Irak savaşında yaşanan yardımlaşmalar ile dostluk bağlarını güçlendirmiştir. Ayrıca 1999 yılında ülkemizde yaşanan deprem sonrası Japon halkından gördüğümüz maddi ve manevi desteği unutamayız. Afet bölgesinde zarar görenlerin bir an önce normal hayatlarına dönmeleri için bizler de elimizden gelen yardımları yapmaya çalışacağız. Depremden sonra büyük zorluklar ile mücadele eden Japon halkına destek olmak için özel bir ücret belirlenmiştir. Bu bilet ücretinin yüzde 5'i Japon Kızılhaçı'na bağışlanacaktır.'' 

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