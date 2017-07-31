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THY'den işten çıkarılan aşçılar Nusr-Et'te işe başlayacak

İşten çıkarılan aşçılar gelen teklif karşısında şaşkınlık yaşadı

31 Temmuz 2017 15:10

Restoran işletmecisi Nusret Gökçe, Türk Hava Yolları'nın (THY) işten çıkardığı 30 aşçıyı işe aldı. THY'den işten ayrılan aşçılar Gökçe'ye ait İstanbul'un çeşitli noktalarında bulunan Nusr-Et isimli restoranlarda işe başlayacak.

Airport Haber’in haberine göre; Türk Hava Yolları'nın geçen yıl kapasite düşürmesi sonrası işten çıkarılan Do&Co çalışanlarından 30'unu, ünlü restoran işletmecisi Nusret Gökçe kaptı.

Türk Hava Yolları'nın ikram firması Turkish Do&Co'dan çıkarılan uçan aşçılar Nusr-Et'te işbaşı yaptı. Son yılların en popüler işletmecilerinden biri olan Nusret Gökçe'nin, Türk Hava Yolları'nın ikram şirketinden çıkarılan uçuşlardaki aşçıları kendi restoranlarında görmek istemesi üzerine 30 civarında uçan aşçı işe alındı.

'Anında irtibata geçin'

Türk Hava Yolları ile sıkça seyahat eden Gökçe'nin, uçaklarda görev alan uçan aşçıların servislerinden oldukça memnun olduğu ve işsiz kaldıklarını öğrendiği anda da uçan aşçılar ile irtibata geçilmesini istediği öğrenildi.

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin iş teklifi karşısında şaşkınlık yaşayan uçan aşçılar, Gökçe'ye ait İstanbul'un çeşitli noktalarındaki Nusr-Et isimli restoranlarda işe başladı.

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