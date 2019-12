-THY'DEN ENGELLİLERE ÖZEL KONTUVAR İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - Türk Hava Yollarının İstanbul Atatürk Havalimanı'nda engelli yolcular için hazırladığı özel kontuvarı hizmete açıldı. THY Genel Müdürü Temel Kotil, Dış Hatlar Terminali gidiş katındaki özel kontuvarın açılışını, Düsseldorf yolcusu engelli İran asıllı Alman vatandaşı Şahnaz Risse Shahbazi ile birlikte yaptı. Temel Kotil, burada yaptığı açıklamada, engelli yolcuların check-in işlemlerinin daha kolay ve rahat yürütülebilmesi için yeni kontuvarı hizmete soktuklarını belirterek, şunları söyledi: ''Burada bir engeli olan yolcuya birisi asist hizmeti verecek. Yolcu burada koltuklarda dinlenirken, check-in işlemleri, bagaj işlemleri bir asistan tarafından yapılacak. Hamile, yaşlı yolcular da bu hizmetten yararlanabilecek. İhtiyaca dönük olarak bunun sayısını artırabiliriz. Biz engelli yolcularımızın rahat bir şekilde check-in yapması, rahat bir şekilde uçağa gitmesi ve uçmasını istiyoruz. Biz THY olarak her konuda marka olmak istiyoruz. Dünyada en iyi hizmetleri vermek istiyoruz. Asist hizmeti isteyen herkese hizmet vereceğiz. Yolcu bizim patronumuz. Engelli olunca bir kat daha patronumuz oluyor.'' Engelli, yaşlı ya da hamile yolculara her türlü yardımı yaptıklarını belirten Kotil, yolcunun istemesi durumunda, tekerlekli sandalye hizmetini her yolcuya ücretsiz sağladıklarını kaydetti. Temel Kotil, iç hatlarda da engelli yolculara özel hizmet verdiklerini, yakında orada da engelliler için özel kontuvar açacaklarını kaydetti. Uçakta engelliler için özel koltuk uygulamasının dünyada olmadığını da ifade eden Kotil, ancak engelliler için uçakta da gereken kolaylığı sağladıklarını, gerektiğinde yan koltuğun boş bırakılması gibi uygulamalar yapıldığını söyledi. Kotil, engellilerden herhangi bir belge istenmediğini, yolcu beyanının yeterli olduğunu da sözlerine ekledi.