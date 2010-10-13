-THY'DEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERDEN EYLEM İSTANBUL (A.A) - 13.10.2010 - Türk Hava Yolları'nda (THY) iş akitleri feshedilen, yer işletmede çalışan bir grup işçi THY Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı. THY'de yer hizmetlerinin Turkish Ground Services (TGS) şirketine devredilmesi dolayısıyla Adana, İzmir, Ankara ve Antalya'da iş akitlerine son verilen yaklaşık 190 THY çalışanı, pankartlar taşıyarak geldikleri THY Genel Müdürlüğü girişine siyah çelenk bıraktı. Burada basın açıklaması yapan Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) Genel Başkanı Atilay Ayçin, THY'nin marka olmasında büyük katkıları olan çalışanların işlerine haksız şekilde son verildiğini öne sürdü. THY yönetiminin tecrübeli elemanlarını işten çıkartarak uçuş güvenliğini riske ettiğini savunan Ayçin, yapılan işlemin hukuksuzluğunu yurt içi ve yurt dışında dile getireceklerini kaydetti. Ayçin, bu tür yaklaşımların gelecek günlerde başlayacak 23. dönem yeni toplu iş sözleşmesini çıkmaza sokacağını belirterek, ''THY yönetimi, toplu iş sözleşmesinin 8. maddesine uygun davranarak, hukuken geçersiz olan bu fesih işlemlerini iptal etmeli ve işten çıkarılan işçileri bir başka departmanda görevlendirmelidir'' dedi. Bu arada, basın açıklaması sırasında Hava-İş yöneticileri, eyleme destek vermek için gelen Tekel işçileri arasında yer alan ve geçen Hava-İş Genel Kurulu'nda yönetime aday olan ''Gökkuşağı Hareketi'' mensuplarına tepki gösterdi. Hava-İş temsilcileri ile Tekel işçileri arasında kısa bir süre arbede çıktı. Olaylar Tekel işçilerinin genel müdürlük bahçesinden çıkarılmasıyla son buldu. Grup, basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.