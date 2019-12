-THY'DEN 44 LİRAYA UÇAK BİLETİ İZMİR (A.A) - 20.07.2011 - THY İzmir Satış Müdürü Hakan Nalbantlı, İzmir'den İstanbul'a tek yön uçuş ücretinin vergiler dahil 114 lira olduğunu belirterek, ''Şu an Türkiye genelinde direkt iç hat uçuşları için başlattığımız kış promosyonu ile bu fiyat 44 liraya inmiştir. 31 Temmuz'a kadar sürecek promosyon kampanyamız 21 Kasım 2011-24 Mart 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahatler için geçerlidir'' dedi. Nalbantlı, düzenlediği basın toplantısında, THY'nin İzmir'den İstanbul Atatürk Havaalanı'na direkt uçuşlarının bulunduğunu, Sabiha Gökçen Havaalanı'na alt markaları olan Anadolu Jet ile uçuşlar gerçekleştirdiklerini, yurt dışı seferleri ise İstanbul aktarmalı olarak sürdürdüklerini söyledi. İzmir'den İstanbul'a tek yön uçuş ücretinin vergiler dahil 114 lira olduğunu belirten Nalbantlı, ''Şu an Türkiye genelinde direkt iç hat uçuşları için başlattığımız kış promosyonu ile bu fiyat 44 liraya inmiştir. 31 Temmuz'a kadar sürecek promosyon kampanyamız 21 Kasım 2011-24 Mart 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahatler için geçerlidir. Internet satışlarında geçerli olan bu fiyat acenteler için 49 liradır'' dedi. Gidiş-dönüş alınan bilet ücretinin toplam 83 lira olduğunu kaydeden Nalbantlı, kampanya kapsamında 300 bin koltuğun promosyona dahil edildiğini ve 31 Temmuz akşamına kadar bu koltukların hepsini satmayı hedeflediklerini bildirdi. Nalbantlı, ''THY'nin iç hatlarda çok pahalı olduğu söyleniyordu. Biz bunu kış promosyonu kampanyasıyla yıktık'' diye konuştu. -İZMİR'DEN YURT DIŞI SEFERLER- Bu yıl, yaz tarifesinde İzmir'den Münih'e ve Frankfurt'a direkt uçuşlar başlattıklarını hatırlatan Nalbantlı, haftada iki kez karşılıklı sefer olarak uçuş gerçekleştirdiklerini, Münih'e 14 Ağustos'a kadar her şey dahil 188 avro, Frankfurt'a 31 Ekim'e kadar 258 avrodan başlayan fiyatlarla bilet sattıklarını dile getirdi. Hakan Nalbantlı, sık sık ''İzmir, yurt dışı seferlerine niye başlamıyor?'' sorusuyla karşılaştıklarını belirterek, ''Zaten yüzde 50 ortağı olduğumuz Sunexpress ile bunu yapıyoruz. Dış hat seferlerinde THY olarak beklediğimizi bulursak, pahalı olma imajından kurtulursak, yeni destinasyonlarda olabiliriz'' şeklinde konuştu. THY'nin 2010 yılında 29,1 milyon yolcu taşıdığını, 2011 hedefinin ise 35 milyon yolcu olduğunu dile getiren Nalbantlı, ''Bu da Avrupa üçüncülüğünü garantilemek demek'' dedi. Nalbantlı, filoda ortalama 170 uçağın bulunduğunu, asıl amaçlarının İstanbul merkezi beslemek olduğunu kaydederek, ''Sonrasında İzmir, Frankfurt, Münih hatlarında bizi destekliyorsa, talep arzımız kadarsa, başka direkt uçuşlar düşünebiliriz'' diye konuştu. Gazetecilerin İzmir'den Anadolu Jet uçuşlarının THY'ye dönüştürülmesinin planlanıp planlanmadığı yönündeki sorusu üzerine Nalbantlı, ''Ankara için çalışmalar yaptık ama yeterli talep görmedik. Şu an için Anadolu Jet iç hat pazarımızda önemli bir kuruluş'' dedi.