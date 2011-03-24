-THY'DEN 286 MİLYON LİRA KAR İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - Türk Hava Yolları (THY) 2010 yılına ilişkin 286 milyon TL net kar açıkladı. THY açıklamasında, şirketin 2010 yılı ve sonraki yıllar için planladığı uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda piyasaya sunduğu kapasiteyi artırdığı, bunun beraberinde de hedeflediği yolcu artışını da elde ettiği belirtildi. Açıklamaya göre, 2010'da bir önceki yıla göre Arzedilen Koltuk Kilometre (AKK) yüzde 15, Ücretli Yolcu Kilometre (ÜYK) ise yüzde 20 arttı, taşınan yolcu sayısı yüzde 16 artışla 29 milyona, taşınan kargo ise yüzde 32 artışla 314 bin tona ulaştı. Yolcu doluluk oranı 2,8 puan artışla yüzde 73,7 olarak gerçekleşirken, elde edilen satış gelirleri 2009 yılına göre yüzde 20 artışla 8,4 milyar liraya ulaştı. Tarifeli hizmet gelirlerinin yüzde 81'inin dış hatlardan, yüzde 19'unun ise iç hatlardan elde edildiği belirtilen açıklamada, kuruluşun esas faaliyet karının 461 milyon TL ve net karının ise 286 milyon TL olarak gerçekleştiği duyuruldu. Açıklamada, şöyle denildi: ''Havacılık sektörünün önemli bir oyuncusu haline gelen Türk Hava Yolları, 2011 yılında da geçtiğimiz yılın son çeyreğinde filosuna katılmaya başlayan geniş gövde uçaklarıyla kapasitesini artırmıştır. Geniş gövde uçaklardaki yeni Business Class konsepti, piyasaya sunduğu Comfort Class ürünü ve yeni açılacak hatlarla genişleyecek uçuş ağıyla hedeflenen yolcu sayısına ve birim gelir artışına ulaşması öngörülmektedir. Ayrıca bölgemizde ve dünyada yaşanan olumsuzlukların oluşturabileceği risklerin azaltılması için alınabilecek gerekli tedbirlerin de planlaması yapılmıştır.''