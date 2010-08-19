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Yaşam

THY'DEN 12 DEV ADAM'A DESTEK İÇİN REKLAM FİLMİ İSTANBUL (A.A)

19 Ağustos 2010 16:42

-THY'DEN 12 DEV ADAM'A DESTEK İÇİN REKLAM FİLMİ İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - Basketbol milli takımlar ana sponsoru olan Türk Hava Yolları'nın (THY), A Milli Erkek Basketbol Takımı'na destek için çektirdiği reklam filminde 5 bin metrede basketbol oynandı, 250 kilometre hızla smaç basıldı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, ''Türkler Uçuyor'' isimli reklam filminin çekimleri için önce İzmir, ardından Eskişehir'deki atlama noktaları araştırıldı. Son olarak Dünya Basketbol Şampiyonası'nın da yapılacağı Kayseri'deki atlama noktasında karar kılındı. 7 milli paraşütçünün görev aldığı çekimlerde normal atlama yüksekliğinin üzerine çıkılarak 5 bin metreye ulaşıldı.  İki gün süren deneme atlayışlarının ardından üç gün boyunca gökyüzündeki basket şovu kayda alındı. Çekimler için pota ve basket topları özel olarak yeniden üretildi. Paraşütçülerle aynı hızda düşebilmesi için basket toplarının ağırlığı 7 kiloya sabitlendi. Maç sırasında her basket topu bir kez kullanılabildiği için toplamda 84 top kullanıldı. Her bir smaç 250 kilometre hızla potayla buluştu.  Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri ve Ömer Onan başta olmak üzere A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularının tam kadro katıldığı çekimler, İstanbul'daki planlar ile son buldu.  Rabarba Dijital Ajansı tarafından gerçekleştirilen ''Türkler Uçuyor'' reklam filminin yönetmenliğini Emre Şahin yaptı.

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