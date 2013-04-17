THY'den 117 uçaklık tarihi anlaşma

THY filosuna katacağı 117 uçak için Airbus'la anlaşma imzaladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, THY ile Airbus işbirliğinin önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.



THY'nin uçaklarının 25 adedi A321-200, 4 adedi A320 NEO ve 88 adedi A321 NEO olacak.

Uçaklardan 13 tanesinin 2015'te, 14 tanesinin 2016'da, 6 tanesinin 2017'de, 27'sinin 2018'de, 25'inin 2019'da, 32'sinin ise 2020 yılında alınması planlanıyor.

Törene Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, THY Genel Müdürü Temel Kotil ve Airbus Başkanı ve CEO'su Fabrice Bregier katıldı.

Törende konuşan Şimşek, Türkiye'nin 2023'e yönelik çok iddialı hedeflerinin bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi: "O hedeflere yönelik olarak biz de reformlarla dolu uygulamalarla Türkiye'yi daha ileri götürüyoruz. Bundan 10 yıl önce THY iç hatlarda tekeldi. Petrol fiyatları 20 dolar civarındaydı. THY para kazanmada, büyümede zorlanıyordu. Bizim hükümetimizle birlikte tekel ortadan kalktı. THY ticari anlamda özelleştirme süreciyle daha rasyonel bir zemine oturtuldu ve büyük bir başarı sağlandı. THY büyük bir başarı hikayesidir. Bugün piyasada 6 oyuncu var ama ona rağmen hem iç hem de dış hatlarda büyük bir başarı hikayesi. Petrol fiyatları 110 doların üzerinde buna rağmen kar ediyor ve Türkiye'ye muazzam bir katma değer üretiyor."

Bakan Şimşek, "Türkiye için de gelecek 10 yıllarda hakikaten çok hızlı büyüme öngörüyoruz" diyerek, bunun sivil havacılığa, THY'ye ve diğer havayolu şirketlerine olumlu yansıyacağına inandığını kaydetti.

Şimşek, Airbus'ın da büyük bir başarı hikayesi olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Küresel krize rağmen, Avrupa'da değil, dünyada rağbet gören büyük bir başarı hikayesi. THY ile Airbus'ın kurduğu işbirliği, bir anlamda ortaklık, inanıyorum ki Türk sivil havacılığının yanında bizim uzay, uçak sanayimizin de gelişmesine katkıda bulunacak. Ulaştırma Bakanımız bu sektörün önünü açtı. THY'nin çıkışı tesadüf değil, büyük bir çalışmanın sonucu."

THY ile Airbus işbirliğinin önemli bir dönüm noktası olduğunu aktaran Şimşek, "THY'nin önü açık. En azından stratejik olarak önemli kararlar vermiş durumdadır. Ben inanıyorum ki hem Türkiye hem THY büyüyecek, iddialı hedefleri tutturacak" dedi.