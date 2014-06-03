THY'deki operasyon AKP il başkanının yeğenine de uzandı

THY’deki görevden alma operasyonları sürerken, AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu’nun yeğeni Kemal Babuşcu da Strateji İş Geliştirme Müdürlüğü’nden alındı. Operasyondan bir hafta önce Babuşcu’ya THY mutfak şirketi TCI’nın genel müdürlüğü teklif edildiği öğrenildi.

Yönetim kurulu başkanlığını Hamdi Topçu’nun yaptığı Türk Hava Yolları’ndaki görevden almalar, AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu’nun yeğenine de uzandı. THY Strateji İş Geliştirme Müdürü Kemal Babuşcu, THY’de en son 40’a yakın birim amirine yönelik operasyonda görevinden alındı. Kemal Babuşcu’nun yakınlarına, “cemaatçilere yönelik cadı avının kurbanları arasında yer alan mağdurlardan olduğunu” söylediği öne sürüldü.

Zaman'da yer alan haber şöyle:

Yeğen Babuşcu yönetimden gelen baskılar yüzünden görevinden istifa etti. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, mayısta düzenlenen Afyon Kampı’nda Cemaat’e yönelik, “Cadı avıysa, biz bu cadı avını yapacağız, bunu da bilin. Nefes aldığım sürece unutmayacak ve affetmeyeceğim.” şeklindeki açıklamasının ardından, THY Yönetimi harekete geçti. Bir süredir Cemaat’e yakın olduğu iddiasıyla fişlenen THY birim amirleri THY Yönetimi tarafından yaklaşık iki hafta önce de tasfiye edildi. ‘Cadı avı’ sonucu görevden alma listesi Genel Müdür Temel Kotil imzasıyla açıklandı. O listedeki yaklaşık 25 yöneticinin çoğu, sırf Fatih Üniversitesi mezunu olmaları nedeniyle görevinden alınarak daha düşük bir konumda istihdam edildi. Tasfiye listesindeki en dikkat çeken isimlerin başında ise AKP İl Başkanı Aziz Babuşçu’nun yeğeni Kemal Babuşcu geliyordu. Görevden alma kararından bir hafta önce Kemal Babuşcu’ya ‘THY’nin uçak içi mutfak üretim şirketi (TCI) genel müdürlüğü’ teklif edildiği öğrenildi. Başarılı iş hayatı sebebiyle terfi bekleyen Kemal Babuşcu, görevden alma kararıyla şok yaşadı.

Kemal Babuşcu’nun, THY Yönetimi tarafından çağrılarak ‘Cemaat’e yakın olabileceği şüphesiyle görevden alınacaklar listesine girdiğinin’ ifade edildiği belirtildi. Kemal Babuşcu’nun yakınlarına, “Fatih Üniversitesi mezunu olduğu için Aziz Babuşcu’nun yeğeni olmasına rağmen THY Yönetimi tarafından cadı avına tabi tutulduğunu” söylediği öğrenildi. Babuşcu, yakınlarına, “Özellikle de Başbakan’a çok kırıldım. Bu ülkenin üreten evlatları, fitne ve fesat yüzünden harcanıyor. Şirketin daha iyi bir konuma gelmesi için haftanın 7 günü çalışan biri olarak ben bu yapılanları hak etmedim. Terfi bekliyordum, Aziz Babuşcu’nun yeğeni olarak bana bile bunu yaptılar.” dediği belirtildi. Kemal Babuşcu’nun sürpriz şekilde cadı avı listesine konularak görevden alınma kararını akrabası AKP İl Başkanı Aziz Babuşcu’ya anlattığı öğrenildi. Aziz Babuşcu’nun ise yeğeninin başarısından şüphesi olmamakla birlikte THY yönetiminin listeyi hangi gerekçeyle hazırladığını bildiğini, bu sebeple kendisine yardımcı olamayacağını söylediği ifade edildi. Görevden alınma kararı sonrası Kemal Babuşcu mesai arkadaşlarına, kalite mühendisi olarak girdiği THY’de 10 yıl yönetici kademesinde de çalıştığını belirterek, “Ben ve ekibim bugüne kadar çok güzel işler çıkardık. Yaptıklarımızla gurur duyuyorum.” dedi.

Bu arada THY, 2014 yılı Ocak-Mart döneminde 226 milyon TL zarar açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 5,1 milyar TL satış gerçekleştiren THY, buna rağmen 226 milyon TL net zarar açıkladı. 2014 yılının ilk çeyreğinde şirketin açıkladığı zarar tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre 10 kat artış gösterdi.

İşte Kemal Babuşcu'nun Facebook'ta yayınladığı paylaşım: