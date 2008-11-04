THY'de lahmancunlu menü dönemi

Türk Hava Yolları (THY) tarihinde bir ilke imza atıyor. Özellikle yurt dışı seferlerde lahmacunlu menü verilecek. Lahmacun uçak kabininde koku yapmaması için soğansız olacak



THY 75. yılında uçaklarından, personel kıyafetlerine kadar yeniliğe giderken yemek mönüleri de aralarında lahmacun’un bulunduğu yepyeni lezzetlere kapısını araladı. Özel olarak üretilen lahmacunlar soğansız olacak ve uçakta ısıtıldıktan sonra servis edilecek. THY’nin 75 yıl mönüsüne ayrıca patlıcan musakka, zeytinyağlı dolma da eklendi. THY dış hat uçaklarında bugüne kadar genellikle balık ya da et ağarlıklı menüler sunuluyordu. Lahmacunlu mönü de ise salata ve tatlı da olacak.



75 yıl önce 1933’de 5 uçaktan oluşan filoyla kurulan Türk Hava Yolları (THY), bugün 102 uçaktan oluşan filosuyla, 107 yurtdışı, 32 yurt içi olmak üzere dünyada 140 noktaya uçan, dünya markası bir havayolu şirketi konumuna ulaştı.

