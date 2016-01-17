THY'de kar hazırlığı; 246 sefer iptal edildi

İstanbul'da yarın beklenen kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) iç ve dış hat olmak üzere 246 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, iki gündür etkili olan lodos nedeniyle birçok seferini iptal eden THY, yarın beklenen kar yağışı nedeniyle açıklama yaptı. THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle dendi:

"İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen meteorolojik hadise ve yoğun kar yağışı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkishairlines.com veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz .”