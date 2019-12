-THY'DE ''COMFORT CLASS'' UYGULAMASI İSTANBUL (A.A) - 24.09.2010 - Türk Hava Yolları (THY), Ekim ayında teslim alınacak Boeing 777 uçaklarında Comfort Class uygulaması başlatacak. THY'nin 7 Kasım Pekin uçuşuyla uygulamaya başlayacağı Comfort Class kabini uygulamasının basın tanıtımı Turkish Do&Co tesislerinde gerçekleştirildi. THY Genel Müdürü Temel Kotil, tanıtımda yaptığı konuşmada, bugün Comfort Class uygulamasının tanıtımını yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: ''İnşallah bu uygulamayla da bol bol satış yapacağız. Bu ürün Economi Class'ın üzerinde bir ürün. Diğer hava yolları buna 'Ekonomi Plus' diyor, biz onlardan farklı olarak 'Comfort Class' adını koyduk. Diğer hava yolları, koltuktan koltuğa mesafeyi 38 inç veriyor, bizde ise mesafe 45 inç. Yani, ayaklarınızı üst üste çok rahat atabiliyorsunuz. Peki Business Class ne olacak derseniz, o da Business Plus olacak, onu sonra tanıtacağız. O koltuklar da 198 santimetrelik tam yatak olacak. Tek bir amacımız var dünyada en iyi servis sağlayan havayolu olmak istiyoruz. Bunun için eğitimlerimize devam ediyoruz. Bizde 365 gün kabin eğitimi var. Kabin personelimiz 365 gün eğitim görüyor. İkramda da dünyada bir numara olma yolundayız. Kısmen olduk. Atilla Doğudan Bey First ve Busines Class'ta da aynı sözü veriyor musunuz? O da TYH DO&CO'nun başarısı olacak.'' Kotil, Comfort Class uygulamasının başlatılacağı uçakların ekim ayı başında itibaren gelmeye başlayacağını ifade ederek, Airbus 330 uçaklarının da yeni Business Class koltuklarıyla gelecek hafta geleceklerini söyledi. Temel Kotil, bir gazetecinin ''dünyanın en büyük yolcu uçağı olan A380'den almayı düşünüyor musunuz?'' şeklindeki soru üzerine, ''Yönetim Kurulunun bu konuda almış olduğu bir karar olmadığı için yorum yapmak durumunda değilim. Ama şunu söyleyeyim, daha önce sipariş verdiğimiz 90 uçağımız geliyor, kesin o'' dedi. THY Pazarlama ve Satış Başkanı Akif Konar da ekim ayından itibaren THY filosuna katılacak ve toplamda 13 adet olacak Boeing 777 tipi uçaklarda ''Comfort Class'' adı verilen yeni bir ürün uygulamasının başlatılacağını kaydederek, ''Boeing 777 uçaklarında toplam 337 koltuk bulunacak. Bu koltuklardan 28'i Business Class, 63'ü Comfort Class, 246'sı da Economi Class olacak'' dedi. Konar, Comfort Class koltuklarının diz mesafesinin 116 santimetre, koltuk içi mesafesinin 49 santimetre olacağını ve yolcuların rahat bir seyahat yapacağını bildirdi.