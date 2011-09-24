THY'de canlı Tv dönemi





T24- Türk Hava Yolları'nın kıtalararası uçuş yapan uçaklarında canlı televizyon yayınlarına ve internete erişmek mümkün hale geliyor. Söz konusu uçuşları gerçekleştiren uçaklar içindeki Planet eğlence sistemine Panasonic Avionics tarafından geliştirilen GCS sistemi dahil ediliyor.







THY'den yapılan açıklamada, bu sistemin bir sonraki adımının kablosuz (WiFi) internet hizmeti olduğu belirtilerek, ilgili kuruluşlardan alınacak onaydan sonra THY yolcularının uçaklarda internet kullanabilecekleri ve e-maillerine ulaşabilecekleri kaydedildi.







Kablosuz internet ile yolcuların beraberlerinde getirdikleri dizüstü ve tablet bilgisayarlar ile iPhone, BlackBerry ve benzeri kablosuz ağ bağlantısı özelliğine sahip cihazlar vasıtasıyla kesintisiz olarak internete erişebilecekleri dile getirilen açıklamada, kullanımı çok kolay olan bu sistemden yararlanacak olan tüm yolcuların kredi kartlarını kullanmak suretiyle uçuş sırasında alacakları kullanıcı adı ve şifreleriyle internete bağlanacakları belirtildi.





Dünyada ilk kez sağlanacak canlı televizyon yayını ile başlangıçta BBC World, BBC Arabic ve Euronews kanalları kesintisiz olarak yolculara sunulacak.







Bir süre sonra bu kanallara Türkçe yayın yapan kanallar da eklenecek. Sistemin takılı olduğu uçaklarda koltuklarda bulunan elektrik prizleri elektronik cihazların şarj edebilmelerine imkân sağlayacak.