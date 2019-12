THY'de 30 memura zorunlu izin

T24- Türk Hava Yolları (THY) aşırı kilolu olduğu gerekçesiyle TASSA Başkanı İzzet Levi dahil olmak üzere toplam 30 kabin memurunu görevden uzaklaştırdı.



Kabin memurları kilo verene kadar 6 aylık ücretsiz izne çıkarıldı.Bu süre içinde kilolarını vermeleri halinde kabin görevlileri işlerine geri dönecek aksi halde kabin görevlilerinin işine son verilecek.



Aşırı kiloları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 30 kişi arasında yer alan TASSA(Havayolları Kabin Memurları Derneği)Başkanı İzzet Levi, DHA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Türk Hava Yolları’nın aldığı bu karar karşısında şaşırdığını ifade eden Levi şunları söyledi; “Kabin memurlarının kilo standardı ile ilgili Türk Hava Yolları bir önlem alıyor. Fazla kilo nedeniyle 6 ay boyunca ücretsiz izne çıkartılan 30 kişi arasında ben de varım. İlk başta yıllık iznime çıktım. Şu an o iznimi kullanıyorum. Şu an 106 kiloyum ve altı ay boyunca 10 kilo verip 96 kiloya gelemezsem iş akdime son verilecek." dedi. "Kilo veremezseniz ne olacak?" şeklindeki soru üzerine ise Levi "Kilo vermek zorundayım. Kilo verdiğim an işime geri döneceğim" diye yanıtladı.



Türk Hava Yolları Kabin Memuru alımı, Kabin Memuru/Amiri sıralaması ve Terfi Yönetmenliği’nde yer alan boy-kilo oranlarını geçen 30 kabin görevlisine 6 ay süresince ücretsiz izin verdi. Yönetmelikteki kilo oranlarını gösteren maddeye uymayan kabin görevlilerine daha önce uyarı göndermişti. THY, kilo oranlarını koruyamayan kabin görevlilerine, “Yönetmeliğin 05 maddesi-f bendinde yer alan esaslara uygun olmadığınız belirlenmiştir. Bu nedenle 6 ay sonra yapılacak olan boy-kilo ölçümünde, yönetmelik esasları çerçevesinde uygun şartları sağlamanız hususunda gereğini rica ederim" uyarısını yaptı.



KİLO KISTASI NEDİR?

THY bayanlar için kilosu, boy ölçüsünden 100 çıkarılınca kalan sayıdan, en fazla 2 sayı yukarıda, 20 sayı aşağıda olmak; Erkekler için kilosu boy ölçüsünden 100 çıkarılınca kalan sayıdan, en fazla 5 sayı yukarıda, 20 sayı aşağıda olmak şartını koşuyor.