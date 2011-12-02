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Spor

THY Avrupa Ligi'nde 7. hafta bitti ANKARA (A.A)

02 Aralık 2011 03:14

-THY Avrupa Ligi'nde 7. hafta bitti ANKARA (A.A) - 02.12.2011 - THY Avrupa Basketbol Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı. Anadolu Efes, Belçika'nın Belgacom Spirou ile deplasmanda oynadığı maçı 66-62 kazandı ve (C) Grubu'nda 4. galibiyetini elde ederek 11 puanla 3. sırada yer aldı. Fenerbahçe Ülker ise evinde oynadığı (A) Grubu maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla evinde karşılaştı. Rakibini 16 sayı farkla 86-70 yenen Fenerbahçe Ülker, bu sonuçla puanını 11'e çıkarttı ve grup liderliğine yükseldi. Türkiye'nin THY Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcisi Galatasaray Medical Park ise deplasmanda Rusya'nın Unics takımıyla karşılaştı. Rakibine 72-61 yenilmekten kurtulamayan Galatasaray Medical Park, bu sonuçla (D) Grubu'ndaki 4. mağlubiyetini aldı ve haftayı 10 puanla 4. sırada sırada tamamladı. Ligde 7. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Ülker, CSKA Moskova, Real Madrid ve Barcelona Regal gruplarını lider tamamladı. Sonuçlar ve gruplardaki puan durumları şöyle: /* (A) Grubu: Takımlar              O   G   M    A    Y    P   Ave. ----------------------------------------------------- 1- Fenerbahce Ülker   7   4   3   559  549   11   10   2- Caja Laboral       7   4   3   558  549   11    9    3- Bennet Cantu       7   4   3   520  511   11    9    4- Gescrap BB         7   3   4   555  546   10    9    5- Olympiacos         7   3   4   533  540   10   -7   6- SLUC Nancy         7   3   4   561  591   10  -30  ---------------------------------------------------- Sonuçlar: Gescrap BB: 97 - SLUC Nancy: 75           Fenerbahçe Ülker: 86 - Olympiakos: 70            Bennet Cantu: 71 - Caja Laboral: 68  (B) Grubu: Takımlar              O   G   M    A    Y    P  Ave. ---------------------------------------------------- 1- CSKA Moskova       7   7   0   601  497  14  104   2- Panathinaikos      7   5   2   594  523  12   71    3- Unicaja            7   3   4   547  560  10  -13   4- Brose Baskets      7   2   5   549  562   9  -13   5- Zalgiris Kaunas    7   2   5   535  574   9  -39   6- KK Zagreb          7   2   5   501  611   9 -110  ---------------------------------------------------- Sonuçlar: Zalgiris Kaunas: 67 - Unicaja: 65            Brose Baskets: 78 - CSKA Moskova: 81           Panathinaikos: 94 - KK Zagreb: 76 (C) Grubu: Takımlar                O   G   M    A    Y    P  Ave. ------------------------------------------------------ 1- Real Madrid          7   5   2   615  560  12   55   2- Maccabi Electra      7   5   2   544  518  12   26   3- Anadolu Efes         7   4   3   514  510  11    4    4- Partizan mt:s        7   4   3   511  517  11   -6   5- EA7 Emporio Armani   7   2   5   508  531   9  -23  6- Belgacom Spirou      7   1   6   523  579   8  -56  ------------------------------------------------------ Sonuçlar: Belgacom Spirou: 62 - Anadolu Efes: 66             EA7 Emporio Armani: 65 - Real Madrid: 72            Partizan mt:s: 74 - Maccabi Electra: 71 (D) Grubu: Takımlar                     O   G   M    A    Y    P  Ave. ----------------------------------------------------------- 1- Barcelona Regal           7   7   0   577  422  14  155   2- Montepaschi Siena         7   5   2   556  506  12   50    3- Unics Kazan               7   5   2   508  489  12   19    4- Galatasaray Medical Park  7   3   4   501  531  10  -30   5- Union Olimpija            7   1   6   415  522   8 -107  6- Asseco Prokom             7   0   7   457  544   7  -87   ----------------------------------------------------------- Sonuçlar: Unics: 72 - Galatasaray Medical Park: 61            Union Olimpija: 57  - Montepaschi Siena: 63            Asseco Prokom: 45 - Barcelona Regal: 76  */ Not: Gruplarda her takım birbiriyle 2 kez karşılaşacak ve ilk 4'e giren takımlar bir üst tura yükselme hakkı kazanacak.

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