-THY Avrupa Ligi'nde 7. hafta bitti ANKARA (A.A) - 02.12.2011 - THY Avrupa Basketbol Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı. Anadolu Efes, Belçika'nın Belgacom Spirou ile deplasmanda oynadığı maçı 66-62 kazandı ve (C) Grubu'nda 4. galibiyetini elde ederek 11 puanla 3. sırada yer aldı. Fenerbahçe Ülker ise evinde oynadığı (A) Grubu maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla evinde karşılaştı. Rakibini 16 sayı farkla 86-70 yenen Fenerbahçe Ülker, bu sonuçla puanını 11'e çıkarttı ve grup liderliğine yükseldi. Türkiye'nin THY Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcisi Galatasaray Medical Park ise deplasmanda Rusya'nın Unics takımıyla karşılaştı. Rakibine 72-61 yenilmekten kurtulamayan Galatasaray Medical Park, bu sonuçla (D) Grubu'ndaki 4. mağlubiyetini aldı ve haftayı 10 puanla 4. sırada sırada tamamladı. Ligde 7. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Ülker, CSKA Moskova, Real Madrid ve Barcelona Regal gruplarını lider tamamladı. Sonuçlar ve gruplardaki puan durumları şöyle: /* (A) Grubu: Takımlar O G M A Y P Ave. ----------------------------------------------------- 1- Fenerbahce Ülker 7 4 3 559 549 11 10 2- Caja Laboral 7 4 3 558 549 11 9 3- Bennet Cantu 7 4 3 520 511 11 9 4- Gescrap BB 7 3 4 555 546 10 9 5- Olympiacos 7 3 4 533 540 10 -7 6- SLUC Nancy 7 3 4 561 591 10 -30 ---------------------------------------------------- Sonuçlar: Gescrap BB: 97 - SLUC Nancy: 75 Fenerbahçe Ülker: 86 - Olympiakos: 70 Bennet Cantu: 71 - Caja Laboral: 68 (B) Grubu: Takımlar O G M A Y P Ave. ---------------------------------------------------- 1- CSKA Moskova 7 7 0 601 497 14 104 2- Panathinaikos 7 5 2 594 523 12 71 3- Unicaja 7 3 4 547 560 10 -13 4- Brose Baskets 7 2 5 549 562 9 -13 5- Zalgiris Kaunas 7 2 5 535 574 9 -39 6- KK Zagreb 7 2 5 501 611 9 -110 ---------------------------------------------------- Sonuçlar: Zalgiris Kaunas: 67 - Unicaja: 65 Brose Baskets: 78 - CSKA Moskova: 81 Panathinaikos: 94 - KK Zagreb: 76 (C) Grubu: Takımlar O G M A Y P Ave. ------------------------------------------------------ 1- Real Madrid 7 5 2 615 560 12 55 2- Maccabi Electra 7 5 2 544 518 12 26 3- Anadolu Efes 7 4 3 514 510 11 4 4- Partizan mt:s 7 4 3 511 517 11 -6 5- EA7 Emporio Armani 7 2 5 508 531 9 -23 6- Belgacom Spirou 7 1 6 523 579 8 -56 ------------------------------------------------------ Sonuçlar: Belgacom Spirou: 62 - Anadolu Efes: 66 EA7 Emporio Armani: 65 - Real Madrid: 72 Partizan mt:s: 74 - Maccabi Electra: 71 (D) Grubu: Takımlar O G M A Y P Ave. ----------------------------------------------------------- 1- Barcelona Regal 7 7 0 577 422 14 155 2- Montepaschi Siena 7 5 2 556 506 12 50 3- Unics Kazan 7 5 2 508 489 12 19 4- Galatasaray Medical Park 7 3 4 501 531 10 -30 5- Union Olimpija 7 1 6 415 522 8 -107 6- Asseco Prokom 7 0 7 457 544 7 -87 ----------------------------------------------------------- Sonuçlar: Unics: 72 - Galatasaray Medical Park: 61 Union Olimpija: 57 - Montepaschi Siena: 63 Asseco Prokom: 45 - Barcelona Regal: 76 */ Not: Gruplarda her takım birbiriyle 2 kez karşılaşacak ve ilk 4'e giren takımlar bir üst tura yükselme hakkı kazanacak.