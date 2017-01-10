THY121 seferi iptal etti, Sabiha Gökçen'e iniş yapılamıyor

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkilerken, Türk Hava Yolları bugün yapmayı planladığı 121 seferini iptal ettiğini açıkladı.

THY resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 10 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında beklenen kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle yapılması planlanan 121 seferin iptal edildiği belirtildi.

THY'nin tüm iç hat seferleri gece yarısına kadar iptal

Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerini bugün saat 24.00'a kadar iptal etti. İptalleri THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, " Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı bugün 24'e kadar olan İç hat seferleri olumsuz hava şartları sebebi ile iptal edilmiştir." diyerek twitter hesabından duyurdu.

Sabiha Gökçen'e iniş yapılamıyor

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş izni verilmiyor. THY, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havaliman'larından yapılacak olan 277 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini açıkladı.

Kar yağışı nedeniyle pistlerin kapalı olduğu, görevlilerin pistleri açmak için çalışma yaptıkları öğrenildi. Bu arada havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklardan bazıları havada tur atarken, bazı uçaklar da başka havalimanlarına yönlendirildi.