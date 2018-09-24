THY Yönetim Kurulu Başkanı'ndan 'koltuk bozuk' diye yerinden ettiği yolcuya: Şova gerek yok!

T24

Türk Hava Yolları’nda oturduğu koltuk bozuk olduğu gerekçesiyle arkaya alınan yolcunun yerine THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı oturtuldu. Yerinden kaldırılan yolcu yaşananlara tepki gösterirken; sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Aycı’nın yolcuya “Şova gerek yok” dediği görüldü.

T24’ün ulaştığı Türk Hava Yolları, konuya dair şimdilik resmi bir açıklama yapılmayacağını söyledi.

"Bizi kandırdınız"

Twitter’da @supranburr isimli kullanıcının paylaştığı ve THY uçağında çekildiği belirtilen videoda, uçakta bulunan ve koltuğunun bozuk olduğu gerekçesiyle arkaya alınan bir yolcunun yerine takım elbiseli bir kişinin geçmesi üzerine “Bizi kandırdınız” dediği duyuluyor.

THY’nin sitesindeki bilgilerle karşılaştırıldığında arkaya alınan yolcunun koltuğuna geçirilen kişinin THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı olduğu görülüyor. Aycı, kendisine tepki gösteren yolcuya “Şova gerek yok” diye cevap veriyor.

"THY yaşattığı bu utanç verici durumun hesabını vermeli”

Twitter’da paylaşılan video binlerce kez paylaşıldı. Çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterirken; 24 Haziran seçimlerinde CHP'den Erzurum milletvekili adayı olan Avukat Gonca Aytaş da koltuğundan edilen vatandaşa çağrıda bulunarak, “Bu kişi bana ulaşabilir mi? Ücretsiz avukatlığını üstlenmek istiyorum! THY yaşattığı bu utanç verici durumun hesabını vermeli” dedi.

Levent Üzümcü: Serbest piyasa ekonomisinde pazarda limon satamayacak kimseler...

Yaşananlara Twitter hesabından tepki gösteren tiyatrocu Levent Üzümcü de, "Serbest piyasa ekonomisinde pazarda limon satamayacak kimselere bozuk koltuklar veriliyordu" yorumunda bulundu.