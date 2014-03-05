THY Yönetim Kurulu Başkanı Topçu: Artık 39 liraya uçak bileti olmaz



Türk Hava Yolları (THY ) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, dövize bağlı olarak artan maliyetler nedeniyle havayolu şirketlerinin 39 liraya bilet satmaya devam edemeyebileceğini söyledi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, havacılık sektöründeki bilet fiyatlarıyla ilgili konuştu. Finans Cafe programına katılan Topçu, promosyonlu bilet fiyatlarının yukarı çıkacağını düşündüğünü söyledi.

cnbce. com'da yer alan habere göre Topçu, "Maliyetlerin dövize bağlı olarak yukarı çıkması neticesinde artık dolara endeksli baktığımız zaman bu taban fiyatlarını yakalamanın biraz havayolu şirketleri adına zor olacağını düşünüyorum." Ekonomik biletlerin yine olacağını söyleyen Topçu, "Belki 44 lira 39 liradan olmayacaktır veya bunun sayıları ciddi manada aşağı düşecektir" dedi.

Topçu, "Yaz sezonunda talebin artmasıyla bu fiyatların biraz daha yukarı çıkması gerekiyor ki yine bu promosyon biletler satılabilsin" dedi.

Tavan fiyat uygulanamıyor

Topçu, "Şu anda Ulaştırma Bakanlığı'nın tavan ücret olarak bize tavsiye ettiği fiyatları kış sezonunda hiçbir havayolu yakalamadı ve öyle bir fiyat satılmadı diye düşünüyorum. En azından benim bilgim yok" dedi.

1 milyon 94 liranın altında uçtu

THY markası ile 44 lira bilet fiyatıyla 175 bin kişiyi uçurduklarını söyledi. Topçu toplamda ise 1 milyondan fazla yolcuyu kişi başı 94 liranın altında uçurduklarını ifade etti ve "Gerçekten bu maliyetlerin altında bir fiyat" dedi. Topçu, Anadolu Jet markası ile işe 2 milyon 562 bin kişinin 89 liranın altında seyahat ettiğini söyledi.

Üçüncü havalimanın gecikmesi etkilenmez

THY'nin üçüncü havalimanının devreye girmesinde meydana gelebilecek altı aylık ya da bir yıllık bir gecikmenin kendilerine hiçbir ek fatura çıkarmayacağını söyledi.

Sabiha Gökçen'e yoğunlaşıyoruz

Sabiha Gökçen'de bir "hub" oluşturma kararı aldıklarını söyleyen Topçu, "Şu anda Sabiha Gökçen'deki varlığımızı her geçen gün, her geçen yıl artırıyoruz. Bu yıl da kapasitemizi iki katına çıkarmış olacağız.

Kargoda yüzde 35 büyüdük

Borsaya henüz bildirim yapmadıkları için ilk iki ay kârlılık rakamlarını açıklayamadıklarını söyleyen Topçu "Ama şunu söyleyebilirim, trafik sonuçlarına baktığımız zaman THY'nin yüzde 20'nin üzerinde büyüdüğünü görüyoruz. Kargoda yüzde 35 büyümüşüz Ocak ayı içinde.