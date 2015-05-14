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Yaşam

THY Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakan'ı temizlikçi üniformasıyla karşıladı

İlker Aycı temizlikçi üniformasıyla uçakları denetledi

14 Mayıs 2015 23:22

THY’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan İlker Aycı, dün gece tebdili kıyafet giyerek, temizlikçi üniformasıyla uçakları denetledi. Bu sırada Başbakan Ahmet Davutoğlu ile karşılaşan İlker Aycı'nın, "Sizi böyle karşıladığım için kusura kalmayın. Biz böyle çalışıyoruz" dediği öğrenildi.

Tolga Özbek’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, dün gece uçakların temizlik durumunu denetlemek için farklı bir yol izledi. Yanında THY’nin Genel Müdür Yardımcılığı’na 21 Nisan’da dışarıdan atanan Abdülkerim Çay ile birlikte temizlikçi üniforması giydi. Aprona çıkarak THY uçaklarını denetleyen İlker Aycı ve Abdülkerim Çay, uçakların temizlik firmasınca doğru olarak temizlenip temizlenmediğini bizzat kontrol etti. Koltuk arkalıklarından tuvaletlere kadar uçakların her yerindeki temizliğe bakan Aycı’ya, tam bu sırada Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun uçağının Atatürk Havalimanı’na indiği bilgisi geldi.

 

Temizlikçi kıyafetiyle karşıladı

 

Bunun üzerine aprondan Davutoğlu’nun uçağına giden İlker Aycı, üzerini değiştiremedi. Başbakan'ı temizlikçi üniforması ile karşılayan THY Yönetim Kurulu Başkanı'nın, “Sizi böyle karşıladığım için kusura kalmayın. Biz böyle çalışıyoruz" dediği öğrenildi.

Karşılamanın ardından İlker Aycı, Atatürk Havalimanı’ndaki THY ofisine geçerek üzerine değiştirdi.

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