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Ekonomi

THY yolcu sayısını yüzde 25 artırdı

Türk Hava Yolları'nın yolcu Sayısı 2010 Ocak-Şubat'ında 2009'un ayın dönemine oranla yüzde 25 artışla 3,9 milyona yükseldi.

12 Mart 2010 02:00

T24 - Türk Hava Yolları'nın yolcu Sayısı 2010 Ocak-Şubat'ında 2009'un ayın dönemine oranla yüzde 25 artışla 3,9 milyona yükseldi.
     
THY'den yapılan açıklamaya göre, yolcu Sayısı Ocak-Şubat 2009 döneminde 3,1 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 25 artışla 3.9 milyona ulaştı, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Şubat 2009 dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 40 artış sağlandı.
    
Yolcu Doluluk oranı 2,8 puan artışla yüzde 69,1 olarak gerçekleşirken, arzedilen koltuk KM (AKK), Ocak-Şubat 2009 döneminde 7,2 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 29 artarak 9,3 milyara, ücretli Yolcu KM (ÜYK), Ocak-Şubat 2009 döneminde 4.8 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 34,5 artarak 6,4 milyara çıktı.



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